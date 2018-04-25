台中參與式預算 執行率100％

2018年04月25日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台灣公民參與協會、跨黨派市議員及台中市公民會館協會24日體檢台中推動公民參與政策，市議員楊正中質疑，參與式預算獲選計畫實際執行率僅55％；但市議員江肇國強調，中區參與式預算提案全部完成；市府則表示，2015年開始參與式預算，選出6案已執行完成，執行率達100％，公民提案持續執行中。

民團與市議員24日公布「全國公民參與調查報告書」草案，台灣公民參與協會理事長何宗勳對市府提出，應設公民參與預算專責單位，及環評、文資保存、土地徵收等重要會議應開放公民旁聽等訴求。

擴展到全市6區

台中市公民會館協會理事長傅東森表示，「公民參與」不是要奪走政府權力，而是要讓公共事務發展更完善，市府推動參與式預算應該要增加，鼓勵青年及家庭參與。

民政局表示，為了實踐全民政治，讓公民參與公共預算規畫，2015年開始於中區試辦，已經擴展到全市6區，涵蓋市區及山海屯等地，由民眾提出執行方案，經設籍民眾票選決定出可執行方案。

8案持續進行中

其中，2016年選出24案，除5案由提案人撤回，其餘已完成11案，並有8案持續執行中，非如議員所指將相關預算用於宣傳辦活動；市府舉例，公民提案將中區中山路257巷破舊不平整的柏油路面，重新舖設具有在地意象的透水磚，已提升通行安全，與毗鄰的柳川整治工程相輝映。

(中國時報)