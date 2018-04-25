麻疹疫苗告急 自費接種喊卡

2018年04月25日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

麻疹疫苗荒！近期國內麻疹疫情引發民眾恐慌，各大醫院陸續湧現民眾要求自費施打麻疹疫苗，成大、奇美醫學中心及多家區域醫院因疫苗用罄，公告即日起不再提供民眾自費接種服務。

全台3天施打萬劑

衛福部疾管署3月29日公布首例境外移入個案，該男子從泰國返台後，接著搭機到沖繩，在沖繩確診麻疹，雖過了可傳染期才回台，但已造成同班機旅客、空服員等多人感染，疫情更擴大到日本，1個多月來，國內疫情不減反增，繼虎航群聚感染，日前，林口長庚醫院也爆發群聚感染，造成部分民眾搶打疫苗的恐慌心理。

截至目前為止，全台23例確定病例，疫情創9年新高，接觸者追蹤人數逾5000人，台南市政府衛生局統計，台南市追蹤接觸者共有146人，目前麻疹個案為0。

儘管目前台南並無疫情傳出，但各大醫院每天都有不少民眾電話或上門要求施打疫苗，尤其是準備前往日本、沖繩的民眾更戒慎恐懼，根據疾管署統計，麻疹疫苗短短3天打掉萬劑，目前全台各醫院幾乎都已無存貨。

用量爆增 恐慌心理

成大醫院24日中午公告，因麻疹疫情流行，國內MMR疫苗（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）用量爆增，導致疫苗庫存用罄，無法提供民眾自費接種服務，待疫苗到貨後才可供民眾自費接種。奇美醫學中心也強調，目前無法提供民眾麻疹自費接種服務。

台南市立醫院指出，23日一早原本還庫存95劑，結果1個早上就被搶光光，由此可知民眾憂心麻疹疫情的程度，也因為疫苗皆已無庫存，院方也公告不再提供自費麻疹疫苗施打服務。

(中國時報)