欠費逾20億討不回 北市竟沒轍

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲號稱「省錢市長」，施政經常東省西省，但市議員汪志冰質疑，柯上任以來，民眾欠費年年超過20億元，市府卻束手無策，催繳態度消極，毫無實質約束力，移交行政執行署成效也有限，民眾有恃無恐，呆帳愈積愈多，這讓乖乖繳費的市民作何感想？

財政局長陳志銘解釋，欠繳金額不是每年新增20億，是從過去累積至今的數字，自前年到去年已清理5億欠款，目前仍持續努力。

汪志冰24日在議會財建部門質詢指出，柯文哲上任後民眾欠費數字居高不下，2015年積欠27億元，2016年28億元，去年則有23億元，欠費內容五花八門，其中最多的是市警局被積欠罰鍰8.3億元，其次是裁決所罰鍰5.3億，停車費欠繳也有5.1億元。

細究單筆欠費情形，欠費最久的是工務局主管的「損害賠償金」，歷經20年仍要不回，最大戶則是交通局主管的北投纜車案，尚未收回業者違約金3400萬元。汪志冰不滿，每次碰到類似官司問題，呆帳就一職懸著，20億是筆大數字，被積欠鉅款卻收不回，恐影響市政推動。

她也質疑，市府催繳態度不積極，就算移送給行政執行署處理，也只有4成案件要得回來，追討成效不佳。她要求市府提出有效解方，否則一直有民眾擺爛鑽漏洞，讓其他安份守己的市民作何感想？

主計處長梁秀菊表示，市府清理欠款分為2部分，針對立即開單的案件，有請各機關積極催繳；至於欠繳1年以上的懸帳，柯市長上任後很重視，每3個月會清理一次，每半年請績效不好的單位到市長室報告。以罰金、罰鍰來看，2016年12月有14億懸帳，隔年剩下9億多，催繳成效良好，各機關都有訂定處理SOP。

(中國時報)

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