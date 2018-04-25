新高教機自製 供應商達71家

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中國時報
／台中報導

繼去年48家廠商加入國機國造行列後，漢翔進行第2階段釋商，24日與23家供應商完成簽約，包括零件及工具外包、工具機、原物料及通訊系統等類別。漢翔董事長廖榮鑫強調，新高教機自製率達55％，遠高過南韓及義大利，國機國造才能傳承人才及結合產業鏈，未來還有第3階段釋商。

廖榮鑫指出，「台灣航太A-Team4.0聯盟」自2016年6月誓師成立，漢翔扮演供應鏈領頭羊角色，輔導廠商通過AS9100航太品質系統認證，由原來62家增加到85家，只要把國機國造、智慧製造及供應鏈整合做起來，他非常有信心打「國際盃」。

漢翔去年4月25日簽訂新高教機委製合約，全案執行進度正常，第1階段委外的國內48家廠商已於去年簽約，24日第2階段釋商，23家加入供應行列，除降低成本結構，原物料、工具及工具機也將盡可能使用國內生產，以提升自製率。

廖榮鑫說，新式高教機預計6月正式組裝，年中可完成系統件採購，2019年9月30日裝上發動機，將進行地面測試滑行至2020年6月30日，完成首飛目標。

廖榮鑫強調，漢翔1年半以來招募超過700位航太、電機等工程師，並整合新高教機、民機及發動機、航空內裝的供應體系，也成功爭取到B737、A320、A350、B787等明星機種，都將為未來的營運增添柴火。

(中國時報)

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