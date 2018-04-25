求好孕 水雉生態園區種菱角

官田水雉生態教育園區範圍內的水雉，目前已經完成換羽，園區正著手準備菱角的種植，為即將進入繁殖期的水雉營造舒適環境。（鳥友黃永豐提供）

友善列印
中國時報
╱台南報導

台南官田區水雉生態教育園區是復育水雉的的重要基地，在保育人士推動綠色保育標章計畫，以及周邊農民陸續加入友善耕作行列下，水雉數量逐年增加，近來水雉的換羽期即將結束，換上鮮豔的羽毛後，象徵繁殖期即將到來，為了替嬌客營造舒適安全的環境，園區工作人員正著手準備菱角的種植。

根據統計，官田一帶水雉數量從8年前的300多隻上升到1400多隻，目前在園區內可以觀測的數量，則在100隻上下，園區工作人員表示，春夏交接之際是換羽季節，現在大部分的水雉都已經換羽完成，表示已經「轉大人」，只有少數還是幼鳥，接下來就正式進入繁殖期。

除了不時可聽見水雉求偶時才會發出的特殊叫聲外，還能夠觀察到為了爭奪地盤、搶交配母鳥時打架的有趣場景，園區內的水雉生態區已經變得生氣蓬勃，另外在求偶期結束後，就得尋覓適合生產下一代的場所，依水雉的屬性，菱角這類水生植物就是築巢孵蛋的好地方。

園區工作人員與志工近期正緊鑼密鼓準備菱角種植的相關事宜，開始培養菱角母株，待接近端午節時，再開始分株種植，農民在一期稻作收割後，部分也會改種菱角，希望能趕得上水雉繁殖的高峰期，替水雉「起厝」，園區將會在7月底進行水雉大調查，統計今年的復育成果。

(中國時報)

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