地價調降租金不變 北市府挨轟

2018年04月25日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市今年公告地價較去年平均調降6.12％，依照北市公有房地租用收費基準，應連帶降低業者承租公用房地的使用費。不過，市議員戴錫欽發現，市府有8機關、15件承租案，違法溢收146萬餘元，要求各單位盡快退還溢收金額；對此，財政局長陳志銘表示，確實應依今年公告地價為基準，釐清後會回溯。

戴錫欽24日在議會財建部門質詢指出，過去公告地價多是每年調漲，但今年卻是調降，依照北市市有公用房地使用收費基準，承租人繳交承租房地使用費，應以當期公告地價為計算基準。

不過，他調閱資料發現，今年發布公告地價後，市府竟有8個機關、15案件未連帶調降房地承租使用費，共違法溢收146萬餘元。其中文化局在台創中心進駐松菸案溢收83萬餘元；信義區公所在信義公民會館C館房地租賃案溢收18萬餘元，產發局在花博天使生活館房地租賃案，溢收15萬餘元。

他還點名，台北捷運公司租用給國光客運房地，租約明文記載，應以當期公告地價調整計收使用費，但北捷今年仍以2016年公告地價計收，多收了業者10萬餘元，他針對該案詢問北捷，對方竟稱要依「簽約時的公告地價」計收，完全不合理，明顯已違反契約。

陳志銘表示，各案件簽約狀況不同，部分是採固定租金，部分是依每年公告地價調整，需回到個別契約來看；但戴錫欽強調，這15案幾乎都是依照浮動地價來調整使用費，他要求各單位盡快檢視合約，若有溢收狀況要即刻調整，並回溯到今年1月1日。

在場包括文化局、民政局、產發局、勞動局、客委會、北捷等代表都允諾，1周內會釐清合約內容，依照合約規範來辦理。

(中國時報)