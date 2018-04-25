張景森訪苗栗 體驗舊山線Rail bike

行政院政務委員張景森（左）24日與苗栗縣長徐耀昌（右）、立委陳超明（中）等人，試乘鐵道自行車，欣賞沿途桐花盛開美景。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

全台首創鐵道自行車預計7月試營運，行政院中央委員張景森24日由苗栗縣長徐耀昌等人陪同，試乘Rail bike到縣定古蹟魚籐坪斷橋，感受全新的鐵道自行車旅遊型態。張景森讚許整體規畫詳盡、非常有願景，行政院各部會將通力合作，力推舊山線成為國際級觀光遊憩新景點。

行政院中央委員張景森24日視察舊山線Rail bike鐵道自行車，除了聆聽簡報，也實際與苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明等人，搭乘至魚籐坪斷橋，體驗緩慢悠閒的旅遊，並欣賞沿線明媚風光及桐花盛開美景。

張景森除試乘Rail bike體驗舊山線外，也轉乘台鐵局工程車會勘大安溪花樑鋼橋及8號隧道，瞭解舊山線全線軌道狀況，以及未來相關配套工程需求，期盼能整體活化利用，讓舊山線的建築與產業歷史再現風華。

文觀局長林彥甫指出，Rail bike除了人力踩踏外，也有電動設備因部分陡坡，設計方面則注重綠能節能，包括運用電池回充、電力輔助系統、全國唯一軌道自行車載具及GPS定位系統等，提升安全性及調度控管，創意及安全性符合國內外遊客的期待。

徐耀昌表示，軌道自行車7月試營運後，舊山線將是全台最具魅力亮點，縣府將著手進行各項配外套措施，包含建置沿線中、日、英文指標及提升附近鄉道路面品質，希望能吸引遊客前來體驗既刺激又安全的的Rail bike，並因此喜歡三義、愛上苗栗。

(中國時報)

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