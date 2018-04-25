台語文創園區 揪親子入列

全台第一個台語文創意園區將坐落在彰化八卦山上的舊成功營區，下月5日正式揭牌，並舉辦「歡喜講台語─台語家庭」認證活動，號召更多人響應「阮兜講台語」在家說台語。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

全台灣第1座台語文創意園區，坐落在彰化八卦山上的綠色環境學習營地，下月5日將揭牌啟用，彰化縣政府24日舉辦「講台語真歡喜─台語家庭」記者會，呼籲更多親子加入「阮兜講台語」、在家講台語的行列。

彰化縣長魏明谷指出，縣府積極活化舊成功營區，日前成立綠色學習營地，委由大葉大學打造環境教育認證場所，緊接著將結合台語文創、保存台語文學與藝術，未來營區不僅是台語文學習中心，也是休閒遊憩、了解彰化淺山生態與風光的最佳場域。

台語文創意園區籌備處主任委員周清玉表示，園區將收錄許多台語文作品、歌謠、書冊，和布袋戲、歌仔戲等戲曲短片，也將多多舉辦台語文相關活動；呼籲家庭成員日常生活中多講台語，讓孩子有學習環境。

中教大進修推廣部主任許可達表示，很多人認為講台語的人比客語、原住民語等其他語言更多，卻不知台語文的內在文化正在流失、質變，連電視台主播的台語都不道地，且缺乏專業正統的培訓，導致多數人已經習於用國語的思考邏輯來說台語，令人憂心。

彰化縣教育處指出，28日將在台語園區舉辦台語熱音大賽暨園區寫生比賽；5日揭牌當天除有童軍闖關、文創市集及千人合唱「咱彰化」台語歌曲，將有「台語家庭」相見歡抽獎活動。

(中國時報)

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