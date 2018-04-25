賴揆強調 與業者一起面對困難

2018年04月25日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

行政院長賴清德24日赴桃園與資訊硬體業者座談，坦言產值下滑又遇到大陸衝擊，但他強調行政院會以跨部會方式與業者站在一起面對困難。發言人徐國勇受訪時則提及，對抗少子化，未來私幼薪資至少2.9萬元起跳。

賴清德昨赴桃園參訪台達電，並聽取產業建言，他盛讚台灣1680家資訊硬體業對台灣發展舉足輕重，不但就業人口達20萬人，去年產值3.4兆，占貿易出口產值的44％，筆記型、桌上型、平板和伺服器及工業型電腦都居全球龍頭地位，占全球年產量4至8成，2度表示要向所有業者致敬。

賴清德也坦言台灣資訊硬體產值依舊傲人較前年成長，但也面臨產品衰退周期，及大陸崛起併吞、搶智慧財產權的衝擊，雖然業者已經開始轉型，政府仍有責任幫助業者，允諾行政院會以跨部會方式與業者站在一起，除成立科技辦公室推出人工智慧方案，也投入基礎建設提升網路速度與覆蓋率，並透過法規鬆綁讓企業更簡易延攬國際人才，「五缺」問題則透過彈性鬆綁勞動體制、改善賦稅制度等，希望讓大家了解政府的努力，並肩共同面對困難。

徐國勇陪同出席則指出，少子化對策有很多項，其中就是減輕育兒教育的負擔，直言優質婦女離開職場很大原因就是育兒，因此力推讓2歲以上幼兒進入幼兒園，婦女就能投入職場，首先要提升私幼水準，坦言都市外的幼兒園師資薪水普遍不佳，將提高薪資至少達2.9萬，首年希望先增加15％，由政府補助，逐步提高師資薪資水準。

(中國時報)