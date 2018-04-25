搖晃又沒照明 廬山吊橋待修

2018年04月25日 04:12 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣廬山溫泉區因位於地質敏感區，被畫為保護區後，遊客數量大不如前，廬山吊橋也因疏於維護，而有搖晃等情況！南投縣長林明溱24日表示，廬山還有許多居民、業者及遊客出入，要求加強維護及夜間照明，確保安全。

廬山溫泉過去有「天下第一泉」之譽，但近年畫入保護區後，榮景不再；縣府規畫在埔里鎮福興農場設置溫泉區，已緊鑼密鼓作業中，目前正進行基地開挖、道路、溫泉鑽井等基礎工程，實際進度14％。

第1口探勘井鑿井深度已達1460公尺，測得水溫約50℃，水溫達標準，水質及水量還要進一步檢測確認。

目前廬山溫泉雖然冷清，仍然有遊客上山泡湯；因此，林明溱前往會勘吊橋、道路等基礎設施，當地居民以及業者反映，吊橋兩端坡道太陡、容易滑倒，而且吊橋搖晃嚴重，夜間也沒有照明，易生危險，希望縣府能協助改善。

林明溱表示，廬山溫泉區雖已廢止風景區，且被畫為保護區，但當地仍有居民，生活環境還是需維護，許多基礎設施日益老舊或毀壞，造成當地民眾出入不便，確實有改善必要。因此，要求觀光處或工務處針對吊橋強化、夜間燈光照明、邊坡及巷道的行走安全等進行改善。

林明溱24日下午轉往中寮鄉義和、永平、永福、中寮、崁頂、福盛、和興等7村共11處農路勘查改善工程，在實地查查各村道路的路面破損情形後，當場指示工務處儘速發包改善，讓鄉親生活及農產運輸更安全便利。

(中國時報)