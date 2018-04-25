曾文水庫見底 衝擊大埔觀光

友善列印
中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

南台灣旱象難解，供應嘉義地區民生用水的仁義潭、蘭潭水庫及曾文水庫因近期降雨偏少，水庫蓄水量拉警報，水位持續下探，仁義潭水庫、曾文水庫甚至露出乾涸底部，遊客看不到過往的湖光山色，曾文水庫水位下降快速，嚴重影響以行船觀光資源為重的大埔鄉，讓當地旅遊業者相當無奈。

自來水公司第五區管理處副處長何承嶧說，仁義潭水庫部分水位較淺，因此潭底裸露是正常現象，與去年資料相比結果，水位下降速度較緩，水庫存量也較去年同期多。

截至24日，仁義潭水庫蓄水量643萬噸，蓄水率25％、蘭潭水庫蓄水量437萬噸，蓄水率47％，水庫合計蓄水率約31.25％。

南區水資源局副局長簡振源表示，24日曾文水庫與烏山頭水庫蓄水量8500萬噸，蓄水率7.8％，水情燈號為和緩綠燈，目前水量可以供應到6月梅雨季來臨。

大埔觀光會理事長許峻昇表示，遊艇業者跟農夫一樣看天吃飯，3至5月枯水期加上水庫底部近幾十公尺深的泥沙淤積，讓遊客看不到以往的湖光山色，原本倒映於湖面的翠綠山景，更被一片光禿黃土所取代，知名景點山豬島、飛鷹瀑布等景點也因沙洲露出無法航行，不僅農民搭乘竹筏務農相當不便，公所交通船停駛，以往搭船上班、上學的鄉民也要繞一大段路。

(中國時報)

搖晃又沒照明 廬山吊橋待修 對流旺盛 台東夜空閃電秀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。