曾文水庫見底 衝擊大埔觀光

2018年04月25日 04:12 中國時報 翁聖勳／嘉縣報導

南台灣旱象難解，供應嘉義地區民生用水的仁義潭、蘭潭水庫及曾文水庫因近期降雨偏少，水庫蓄水量拉警報，水位持續下探，仁義潭水庫、曾文水庫甚至露出乾涸底部，遊客看不到過往的湖光山色，曾文水庫水位下降快速，嚴重影響以行船觀光資源為重的大埔鄉，讓當地旅遊業者相當無奈。

自來水公司第五區管理處副處長何承嶧說，仁義潭水庫部分水位較淺，因此潭底裸露是正常現象，與去年資料相比結果，水位下降速度較緩，水庫存量也較去年同期多。

截至24日，仁義潭水庫蓄水量643萬噸，蓄水率25％、蘭潭水庫蓄水量437萬噸，蓄水率47％，水庫合計蓄水率約31.25％。

南區水資源局副局長簡振源表示，24日曾文水庫與烏山頭水庫蓄水量8500萬噸，蓄水率7.8％，水情燈號為和緩綠燈，目前水量可以供應到6月梅雨季來臨。

大埔觀光會理事長許峻昇表示，遊艇業者跟農夫一樣看天吃飯，3至5月枯水期加上水庫底部近幾十公尺深的泥沙淤積，讓遊客看不到以往的湖光山色，原本倒映於湖面的翠綠山景，更被一片光禿黃土所取代，知名景點山豬島、飛鷹瀑布等景點也因沙洲露出無法航行，不僅農民搭乘竹筏務農相當不便，公所交通船停駛，以往搭船上班、上學的鄉民也要繞一大段路。

(中國時報)