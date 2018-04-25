對流旺盛 台東夜空閃電秀

2018年04月25日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

一道道閃電畫破夜幕，直劈太平洋！台東23日晚間密集上演炫麗的雷電秀，不少攝影玩家紛紛拿起相機捕捉雷神索爾的魔幻震撼，臉書幾乎被閃電洗版，網友說，那一夜，台東的夜空超閃；台東氣象站表示，受到午後對流旺盛影響，台東連續近2小時強降雨並且雷電交加。

台東市區23日晚間8時許開始雷電交加，轟隆隆的雷聲伴隨著驚心動魄的電光火石，有如狂舞的金蛇，把夜空撕裂，既震撼又魔幻，行駛在中華大橋的車輛，眼前突然劈下1道閃電，嚇得急踩煞車，路邊停車的警報器聲音也被震得此起彼落，台東正妹主持人曾秀秀說，可以請索爾收斂一點嗎？有點恐怖！

不少台東攝影愛好者不畏「天打雷劈」，紛紛拿起相機拍下炫麗瞬間，陳姓攝影玩家捕捉到東邊大雨滂沱、西邊數星星的大自然奇景；中國時報退休攝影記者楊嘉裕說，閃電是不好拍，機會難得，漂亮的閃電，更是難得一見，天時地利加運氣，都要配合好。

台東氣象站主任黃瑞中表示，這次的雷雨是因為午後對流雲系旺盛，3、4個小時內東河鄉降雨量就達到200毫米，已經算豪雨，台東市區2小時內也有50.5毫米，造成部分地區短暫積水。

春雨加上春雷，農民露出笑容說，現正值稻子抽穗前，很需要雨水；同時這種強降雨，可深入土壤，又不會流失養分，很適合蔬果施肥；另外，山區的母毛蟹也在春雷乍響的這一刻，順著滾滾溪水流到海裡產卵。

(中國時報)