南港公宅上梁 明年3月招租

2018年04月25日 04:12 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府積極推動公共住宅，並以在地就業、在地居住為目標，配合東區門戶計畫，選在鄰近南港車站興建東明公共住宅，鎖定未來即將進駐南港科學園區青年族，都發局昨（24日）舉行上梁典禮，副市長林欽榮表示，目前東明公宅興建進度約5成，預計明年2月竣工、3月招租，屆時可提供700戶入住。

南港區東明公共住宅興建工程分為甲、乙、丙基地，丙基地以身心障礙福利機構、老人長期照顧機構、托嬰中心等社福中心為主，去年底竣工，預計今年8月啟用。

甲、乙基地公共住宅部分，共分為套房、一房、兩房等房型，總計700戶，當中500戶為單房型，鎖定青年族及小家庭，其中甲基地興建進度達5成，昨舉行上梁祝禱儀式，由林欽榮主持，乙基地則預計8月上梁，整體工程預計明年2月全數完工。

林欽榮指出，因應國家會展中心、國家生技園區等重大建設陸續開工或完工啟用，未來南港將成為科技產業、國際展覽重鎮，預計將帶動1至2萬人進駐南港就業，居住問題成為優先要解決問題，東明公宅興建有助於落實在地就業居住。

會後林欽榮視察各房型實品屋，對於公宅室內設計、智慧通報系統讚譽有加；都發局預計東明公宅明年2月完工、3月辦理招租作業，除比照健康公宅租金打85折外，將提供總戶數各3成給在地就業者及弱勢家庭，其餘再分配給在地居民、青年、一般民眾。

(中國時報)