南市招清潔員 首日吸千人報名

2018年04月25日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府環保局招考196名清潔臨時人員，24日在善化區文康育樂中心開始受理現場報名，第1天即吸引上千民眾到場「搶飯票」，現場熱鬧滾滾。環保局表示，報名時間直到27日中午截止，有意報名的民眾請把握機會。

環保局指出，24日上午9點不到就有大批民眾排隊等候報名，有人攜家帶眷，也有三五好友結伴，都希望考上環保局清潔人員，找到一份穩定的工作。由於報考人數眾多，環保局安排報考人員先抽號碼牌，再依號次辦理報名，直到下午4點已發出1380張號碼牌。

環保局說，此次報考清潔臨時人員的資格，為年滿16歲以上的中華民國國民，且設籍台南市6個月以上；報名區域分為溪北區、溪南區；報名類組分「一般類組」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」，預計錄取196名。

其中，「特殊身分類組」包含中高齡失業者、低收入戶或中低收入戶且無工作者、二度就業婦女、環保廠（場）設施在地里里民（限溪南區）等4類特殊身分保障名額，約每5名錄取人員即有1名特殊身分人員。

環保局強調，一般類組符合基本報名資格即可以報名；駕駛類組則須領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車等職業駕駛執照。報名區限擇1區，報名類組限擇1組，報名特殊身分類組限擇1類，請勿重複報名，報名截止後即不得要求修改報名資料。

環保局表示，清潔臨時人員甄選採體能測驗，應考人員需以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共計60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。

(中國時報)