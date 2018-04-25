自由女神燈光師 打造城市光廊

2018年04月25日 04:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

中興大學前的「頂橋仔新公地」，規畫有如天空步道的無障礙人行景觀天橋、歷史展示光廊、階梯劇院等，啟用12年來缺乏維護管理，變得十分髒亂。台中市建設局長黃玉霖24日勘察後表示，將力邀美國自由女神像燈光設計師周鍊打造城市光廊，創作天花板壁畫。

市府2006年興建「綠川下游週邊環境改善工程」頂橋仔新公地，與自行車道系統相連結，提供居民與學生舒適安全的休閒空間與通學途徑，但12年來，包括空中地景公園、歷史展示光廊、階梯劇院及槌球場缺乏管理，甚至淪為街友暫棲之所，環境髒亂，也讓遊客卻步。

黃玉霖指出，當初設計時使用的材料、燈具等，現在維護上都有問題，未來會加速整體設施的整修，包括鏽蝕部分，重新油漆、補強。市議員邱素貞建議以3D彩繪活化空間，恢復南區亮點。

「將力邀美國自由女神像的燈光設計師周鍊，重新規畫城市光廊！」黃玉霖說，也要汰換環保LED燈具，營造浪漫風情，頂橋仔如能獲國際級燈光設計加持，將為南區增加光彩。

建設局正大力推動「台中之心」計畫，串聯草悟道等園道，邱素貞希望能夠讓頂橋仔新公地化身城市光廊，並且結合3D彩繪重新活化，與中興大學相互輝映，吸引更多的遊客來拍照、打卡，讓觀光變得更活絡。

(中國時報)