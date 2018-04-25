自由女神燈光師 打造城市光廊

友善列印
中國時報
／台中報導

中興大學前的「頂橋仔新公地」，規畫有如天空步道的無障礙人行景觀天橋、歷史展示光廊、階梯劇院等，啟用12年來缺乏維護管理，變得十分髒亂。台中市建設局長黃玉霖24日勘察後表示，將力邀美國自由女神像燈光設計師周鍊打造城市光廊，創作天花板壁畫。

市府2006年興建「綠川下游週邊環境改善工程」頂橋仔新公地，與自行車道系統相連結，提供居民與學生舒適安全的休閒空間與通學途徑，但12年來，包括空中地景公園、歷史展示光廊、階梯劇院及槌球場缺乏管理，甚至淪為街友暫棲之所，環境髒亂，也讓遊客卻步。

黃玉霖指出，當初設計時使用的材料、燈具等，現在維護上都有問題，未來會加速整體設施的整修，包括鏽蝕部分，重新油漆、補強。市議員邱素貞建議以3D彩繪活化空間，恢復南區亮點。

「將力邀美國自由女神像的燈光設計師周鍊，重新規畫城市光廊！」黃玉霖說，也要汰換環保LED燈具，營造浪漫風情，頂橋仔如能獲國際級燈光設計加持，將為南區增加光彩。

建設局正大力推動「台中之心」計畫，串聯草悟道等園道，邱素貞希望能夠讓頂橋仔新公地化身城市光廊，並且結合3D彩繪重新活化，與中興大學相互輝映，吸引更多的遊客來拍照、打卡，讓觀光變得更活絡。

(中國時報)

地方掃描－亞洲原創障礙跑 早鳥… 地方掃描－社子島開發案 柯將赴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。