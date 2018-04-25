配套不足 北投市場改建停擺

2018年04月25日 04:12 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市北投市場歷史逾30年，不但梁柱鋼筋外露，天花板也破洞漏水，即便多次修繕，仍被民眾視為危樓，去年底台北市場處舉辦改建調查，不同意票高達7成，改建案就此停擺，攤商認為配套不足是主因，市府則反指攤商態度不明，雙方各執一詞，改建案遙遙無期。

1.7億整修 於事無補

興建於1983年的北投市場，由於歷史悠久，早在2004年就被土木技師認定耐震程度不符標準，十幾年來斥資1億7千萬多次整修，卻都於事無補，不僅鋼筋外露、磁磚剝落，就連天花板也破洞漏水，只要二樓攤商一洗地，一樓就下小雨，攤商批評「花錢租公有攤位，環境卻比流動攤販還差！」

台北市場處去年發放改建意願調查表，方案分為「願意改建」、「不願意改建」及領取60萬元補助費的「退場」，結果反對比例高達7成，攤商表示，工程起碼3、5年起跳，市府稱工程期間可遷至中繼市場，但確切位置、工期和補貼等，一問三不知，叫人如何安心投同意票？

意願調查 7成不同意

陳姓攤商指出，不願意的選項又分為「分區整修」及「維持現狀，市場處加強管理及軟硬體」，攤商雖因有疑慮不願改建，但仍希望在安全的環境中工作，但是自從填完問卷後，市府也無進一步修繕動作，放任攤商自生自滅！

市場自治會長李章祥表示，冷氣也因老舊形同虛設，夏天室內溫度可飆破30度，魚、肉販罵聲連連，卻因冷氣主機設備過於龐大，難以整修，身為房東的北市府應負起責任，加強改建進度。

將逐步修繕 提升品質

台北市場處副處長陳庭輝坦言，北投市場雖未達使用年限，但建物確實較為老舊，改建調查共發出541份問卷，回收484份，其中同意為147、不同意為334，另有3攤選擇退場，將先從同意攤商著手，逐步整修，提升品質。

陳庭輝指出，目前評估中繼地點有磺港溪加蓋平台、富邦銀行旁土地，以及台鐵員訓中心，以台鐵用地可行性最高，但仍須經攤商同意，加上北投市場與區公所為合署大樓，都提升改建難度，將持續與市場溝通。

(中國時報)