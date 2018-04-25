侯友宜、議長合照 破拔樁傳聞

2018年04月25日 04:12 中國時報 吳岳修／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜人氣火紅，24日發揮「母雞帶小雞」精神，陪同黨籍議員參選人拍定裝照，就連台北市議員參選人也趕來合照；面對綠營蘇貞昌打算拜訪議長蔣根煌、拔樁傳聞不斷，侯友宜、蔣根煌合拍時刻意擺出背靠背姿勢，主持人直呼「議長要當市長靠山」，蔣根煌笑稱：「外界不要作文章，國民黨不會分裂，大家一定都要當選。」

化完妝像市長 侯笑開懷

侯友宜過去從警槍林彈雨態度從容，24日下午拍照前先化妝，他自嘲很少化妝，對化妝師的粉撲與眉筆顯得很不自在，化好妝後還不斷詢問所有人：「像我嗎？」現場記者妙答：「像市長。」，侯友宜當場笑開懷。

蘇貞昌獲綠營提名後，將於26日拜會蔣根煌，外界傳出拔樁。侯友宜第一位就與蔣根煌拍照，還刻意擺出握手、抱胸背靠背等姿勢，主持人蔡淑君議員在旁大喊：「議長要當市長靠山」，蔣根煌也趁機表示：「蘇縣長只是例行拜訪，希望侯市長跟所有藍營議員都當選。」展現力挺侯友宜態勢。

侯友宜表示，他跟所有人都很尊重蔣議長，建議老縣長早一點拜訪議長，這是對議長的尊重；侯也提到，歡迎鑑識專家李昌鈺博士入籍定居新北市，至於李昌鈺會不會投票或投給誰，侯說：「咱要尊重老師」。

北市林婕麗 也趕來合照

短短半小時內，侯友宜與蔣根煌、鄭戴麗香、蔡健棠、蔡明堂、黃桂蘭、金瑞龍、林金結、黃永昌、劉哲彰等9名藍營議員參選人拍照，連台北市議員參選人林婕麗也趕來合照，顯見侯友宜高人氣。

市黨部主委李乾龍說，國民黨過去拍選舉照都較嚴肅，但時代不一樣了，這次特地開放臉書全程直播，還找來人氣超旺「林口阿姨」蔡淑君主持直播，一刀不剪完全公開，希望侯發揮母雞帶小雞效果，大家都能高票當選。

(中國時報)