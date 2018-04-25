神探授課 醫護扮兒虐守護者

2018年04月25日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

林口長庚醫院24日以「讓證據說話─看神探為受虐兒伸張正義」為主題，邀李昌鈺博士進行研討會，李昌鈺強調台灣欠缺有觀念的醫護人員和訓練有素的司法人員，若醫護人員與社工能有刑事概念，就能加強辨認兒虐傷勢、保存證物，讓更多兒虐事件獲得伸張。

兒虐成案率低 證物成關鍵

談到即將在25日開庭的孫安佐案，他強調孫安佐案的問題在於他擁有的殺傷性武器和彈藥太多，就算寫信給法官求情，也要等到法官要量刑的時候，但採不採用仍是未知數。

林口長庚醫院去年11月成立「兒少保護中心」，撥款擴大兒少保護工作，24日舉辦首場研討會，邀李昌鈺博士以「親子謀殺案及其處理」與「親子犯罪之採證」2大主題，分享對家暴刑事辦案經驗。

燙傷、陳舊性傷勢 須注意

根據衛生福利部統計，2017年全台兒虐及疏忽通報案例近6萬件，但卻只有4100多件開案，比例僅有7％，院方表示，破案的基礎包含人證、物證、現場和運氣，但人證、物證和現場保存困難，往往最後只剩下運氣。

李昌鈺在研討會笑說自己為了這次研討會，備課到凌晨2點多，他也拿出多張受虐兒傷勢照片做講解，包括常見的菸頭、熱水、熨斗等燙傷，和應該特別注意是否有陳舊性傷痕。

他也以自己為例，風趣說過去曾聘保母照顧子女，有1天因為忘記帶東西回家，竟然發現保母在家中翹著腳喝紅酒：「雖然我不太喝酒，保母喝掉也就算了。」但年幼的子女卻在廁所裡面玩耍，整間廁所都淹水，如果一不小心淹死，就變成兒虐事件了。

(中國時報)