強化社會安全 全台增3021社工

衛福部強化社會安全網，台中市副市長林依瑩（右三）表示，因應中央計畫，台中獲補助9466萬元，將增聘185名社工人力。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

從鄭捷案到小燈泡案，近8年來發生多起震驚社會的隨機殺人事件，衛福部計畫推出為期3年的「強化社會安全網專案」，24日在台中舉辦首場說明會，全台將增3021名社工人員與34處社會家庭福利服務中心，總預算近27億元，台中市將獲9466萬元補助，增聘185名社工人力。

巡迴說明會 台中首登場

為推動「強化社會安全網計畫」，中央巡迴全台舉辦說明會，行政院政務委員林萬億表示，選在台中當第1場說明會，因台中位在中台灣，往南往北都有輻射效果，「小燈泡」媽媽最近對這件憾事說出「不幸福的人讓幸福的人承受不幸」的心聲，中央希望盡快將社會安全網補齊。

衛福部長陳時中說，強化社會安全網從台中射出第1支箭，還要彌足人力的不足，也要透過中央與地方政府意見交流，共商因應策略。

3年內台中將增聘185社工

「社會安全網的建置不是只有事件發生後才處理，更重要是事前預防的相關作為」，台中市副市長林依瑩強調，中央推動「強化社會安全網專案」，是近年最大幅度的擴增，解決地方長期人力不足的問題。

台中市社會局長呂建德表示，台中朝服務不漏接、強化社會安全網綿密度及服務深化3大目標，計畫3年內增聘185名社工人力，建構完整服務網路。

呂建德指出，台中市從社福、脫貧、兒少保護、精神疾病、少年偏差行為等服務領域，成立統一派案中心，讓行政流程更有效率，將與中央及民間團體合作，整合跨局處資源，提供長者、成人、兒少完善服務，降低社會悲劇發生。

(中國時報)

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