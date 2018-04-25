藍營議員、泛綠鄉代 互毆提告

泛綠的水上鄉代表會副主席賴振亮（右圖）和國民黨籍議員王啟澧（左圖）發生肢體衝突，2人互告傷害。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣水上鄉代表會副主席賴振亮23日和縣議員王啟澧因細故在代表會前起爭執，隨即發生拉扯、互毆肢體衝突，事後雙方各自驗傷、提告，24日賴振亮指控對方先動手，「一定告到底」，王啟澧反指對方惡人先告狀，既然已提告，就交由法律來評斷。

雙雙掛彩 各說各話

泛綠鄉代和國民黨籍議員互毆又互告，在地方上引發討論，事件起因疑似是代表會換大門遙控器，原本正副主席都有一個遙控器，可自由進出，現只剩王啟澧太太即代表會祕書持有搖控器，22日晚上賴振亮要進代表會拿行程表，11點多打到祕書家要請她來開門，因此種下導火線。

賴振亮事後在臉書PO出傷勢照片，指控王啟澧行經代表會看到他，就下車指責他深夜打電話吵到長輩，講沒兩句就動手打人，他出於防衛才反抗，至少有3名證人見證事發經過，指他被打到手肘、胸前挫傷，還有輕微腦震盪，不甘心對方吃人夠夠，才會告對方傷害。

監視器畫面全消失

賴振亮說，警方製作完筆錄曾到代表會調閱監視器，沒想到當天中午11點前的畫面離奇消失，他合理懷疑遭人刻意刪除，他將委託專家協助還原檔案。

對賴振亮指控自己先動手，王啟澧也忿忿不平，說對方喝醉酒打電話到家裡，害80多歲老父母整晚沒辦法睡，血壓都升高，他下車是想跟對方理論，強調他也被打傷，至於誰先動手，就交由法律來論斷。

(中國時報)

強化社會安全 全台增3021社工 抵制豬屎惡鄰 潮州師法新埤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。