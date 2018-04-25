藍營議員、泛綠鄉代 互毆提告

2018年04月25日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣水上鄉代表會副主席賴振亮23日和縣議員王啟澧因細故在代表會前起爭執，隨即發生拉扯、互毆肢體衝突，事後雙方各自驗傷、提告，24日賴振亮指控對方先動手，「一定告到底」，王啟澧反指對方惡人先告狀，既然已提告，就交由法律來評斷。

雙雙掛彩 各說各話

泛綠鄉代和國民黨籍議員互毆又互告，在地方上引發討論，事件起因疑似是代表會換大門遙控器，原本正副主席都有一個遙控器，可自由進出，現只剩王啟澧太太即代表會祕書持有搖控器，22日晚上賴振亮要進代表會拿行程表，11點多打到祕書家要請她來開門，因此種下導火線。

賴振亮事後在臉書PO出傷勢照片，指控王啟澧行經代表會看到他，就下車指責他深夜打電話吵到長輩，講沒兩句就動手打人，他出於防衛才反抗，至少有3名證人見證事發經過，指他被打到手肘、胸前挫傷，還有輕微腦震盪，不甘心對方吃人夠夠，才會告對方傷害。

監視器畫面全消失

賴振亮說，警方製作完筆錄曾到代表會調閱監視器，沒想到當天中午11點前的畫面離奇消失，他合理懷疑遭人刻意刪除，他將委託專家協助還原檔案。

對賴振亮指控自己先動手，王啟澧也忿忿不平，說對方喝醉酒打電話到家裡，害80多歲老父母整晚沒辦法睡，血壓都升高，他下車是想跟對方理論，強調他也被打傷，至於誰先動手，就交由法律來論斷。

(中國時報)