考古嘉年華 周末嗨翻十三行

2018新北考古生活節規畫7大特色區、120個攤位，讓民眾在體驗活動中認識台灣、日本、韓國、墨西哥、土耳其的工藝。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

連續舉辦7年的新北考古生活節本周六、日將於十三行博物館陽光廣場登場，今年活動推出7大特色區、超過120個攤位讓民眾免費體驗，現場還有台灣原住民族傳統服飾展演、歌舞表演、創意服裝走秀等系列活動，邀民眾歡度考古嘉年華。

2018新北考古生活節以「裝飾藝術與考古」為主題，規畫7大特色區，包括世界萬花筒、寶島真美麗、紋理大驚奇、古徑尋寶趣、考古裝飾彩繪區、泰雅族傳統織布體驗及史前人飲食鋪等，讓民眾在體驗活動中認識台灣、日本、韓國、墨西哥及土耳其的工藝。

館方表示，2018新北考古生活節於28日開幕，有創意的走秀表演、原林藝術舞集與桃園市原住民產業發展協會聯合展示台灣十六族原住民族傳統服飾，還有原住民族歌舞表演。

4月29日當天則有輔仁大學織品服裝學系與育達商職時尚模特兒科共同合作的「亙古亙今─古意新著服裝展演」，以16世紀大航海時代為背景，演示歐洲、東洋各國在台灣互動交融的景象，也有以十三行的紋飾及圖騰設計獨一無二的服飾，更邀請原住民知名歌手陳品客帶來耳熟能詳的經典歌曲。

此外，今年館方特別與黎明技術學院合作推出「史前人飲食鋪」，在濃濃的史前氛圍中享受烤牡蠣、烤山豬肉等美食。

館長陳春蘭表示，新北考古生活節至今已連續舉辦7年，是台灣考古一大盛事，每年吸引國內外絡繹不絕的遊客朝聖，今年活動聚焦「考古市集」及「考古展演」，多達120攤，是創辦以來規模最大的考古嘉年華，更多資訊可上考古生活節官網查詢。

(中國時報)

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