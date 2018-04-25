校園減塑 21天少用2.6萬個塑膠製品

2018年04月25日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣四湖鄉文生高中響應世界地球日，由師生設計「減塑向前」行動卡，全校師生展開21天減塑行動，將每天減用塑膠製品數量記錄在卡片上，24日統計結果出爐，全校共減少使用近2萬6000個塑膠製品，成效驚人。

文生高中上個月發起減塑行動，希望大家從日常生活開始改變，減少使用1次性的塑膠製品，為了將減塑過程加以量化，師生們回收使用過的考試答案卡印製「減塑向前」行動卡，每減塑1次便在行動卡上畫記。

校長呂松林表示，減塑行動包括減用塑膠袋、使用環保餐具、環保袋、環保吸管、環保杯等，560餘名師生改變以往塑膠用品用完即丟的習慣，在生活中隨手減塑，結果共減用2萬5964個塑膠用品，成果讓大家嚇了一跳。

呂松林說，減塑行動之所以訂定為21天，是因為根據研究，1個習慣的養成，至少需要21天不間斷的實踐，過程或許會帶來不便，但每個人的21天有可能因此為地球帶來更多的美麗環境。

學生也在行動卡分享感想「剛開始覺得很不便，幾次之後倒也習慣了，沒想到最後統計時自己居然可以減少使用那麼多塑膠製品，原來我以前的習慣是會製造這麼多的垃圾」。

校方指出，人類一直在追求快速方便的生活，卻也加速了環境的惡化，所以希望透過減塑行動，讓地球有繼續向前發展的可能。此次校園減塑非常成功，將持續推廣至社區，一起用減塑愛地球。

(中國時報)