燿華再違規 不排除命其停工

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中國時報
／宜蘭報導

燿華電子宜蘭廠近期多次被宜蘭縣政府環保局查獲違反《水汙法》，代理縣長陳金德24日在主持議會議時表示，燿華電子此次「繞流排放」違法情節重大，如依《水汙法》縣府得命其停工，但考量此次查獲燿華宜蘭廠所排放的汙水是已經處理過的廢水，縣府此次先罰372萬元，如果再被查獲有此行為，將不排除立即命其停工。

燿華電子強調，違規並非故意迴避，因宜蘭廠正在更換容量更大的沙漏塔，作業人員便宜行事，放流槽的水未依規定直接排放，水量不多，也都經過處理，不影響環境，會加強檢討改進。

宜蘭縣政府環保局表示，2月6日先查獲燿華電子宜蘭廠廠內的高錳酸鉀廢液疏漏至管線旁雨水溝，經由雨水下水道流入利澤大排汙染新城溪流域，已對此開出257萬元罰單，環保局隨後在3月22日查獲燿華宜蘭廠的放流水檢驗結果超過標準（化學需氧量超標），緊接著又在4月16進廠查核當場查獲將廢水繞流排放的重大違規行為。

陳金德表示，因此次燿華宜蘭廠遭查獲繞流排放的是已處理過的廢水，其目的是要逃避水汙費，並不是透過「暗管」直接排放廢水、將廢水直接以清水稀釋後排放、或是直接排放該處理而未處理的廢水，依照處罰的比例原則，此次先開罰372萬元，但如果再被查獲有此行為，縣府將會考慮命其停工。

縣府環保局表示，燿華宜蘭廠依核准的排放廢水量每半年約需繳交90萬元的水汙費，但最近半年依實際排放廢水量所繳納的水汙費為20萬元。

除了將開罰372萬元，另外也將會進一步估算燿華宜蘭廠不當利得（規避繳納汙水費）的部分並予以追繳。

(中國時報)

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