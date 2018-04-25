汐止第3家公托 設親子廚房

2018年04月25日 04:12 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

新北市第53家「汐止智興公共托育中心」24日開幕，同時也是汐止區第3家公共托育中心，該公托利用空間，設置「親子廚房」，讓爸媽可以帶著小朋友下廚，親子一同體驗手作DIY特色料理，也能增進彼此情誼。

新北市長朱立倫24日與在地議員、里長共同為智興公托中心揭幕，並分送汐止在地美食「紅龜粿」給現場民眾。他表示，市府這7年來致力推動公托及公幼，將經驗分享給外縣市政府，讓大家都能見證新北市推廣良善的托育政策。

社會局估計，目前全市公共托育中心提供嬰幼兒收托量，約有3140名，占全國近6成，加上市府擴大與私托合作聯盟，目前共有92家私托加入，提供3588名嬰幼兒托育服務，等於每年提供約6700名營幼兒收托量，解決上班族父母托育嬰等問題。

新北市近期設立的公托，大幅度利用閒置空間，打造親子館的服務特色，汐止智興公托更運用停車場的空間設置「親子廚房」。有別於一般親子廚房多以西點製作為主，該中心未來將結合汐止區在地美食，以「古早味點心」製作為活動主軸，讓參與活動的親子共同完成料理，一同品味飲食生活，了解當地文化。

社會局長張錦麗說，智興公共托育中心預計收托60位2歲以下歲嬰幼兒，即日起至5月4日開放登記，若登記超過收托名額，將於5月5日辦理抽籤，詳情可洽新北市政府社會局網站。

(中國時報)