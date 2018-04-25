盧秀燕護兒反空汙 婆媽力挺

台中市長國民黨參選人盧秀燕（右三）表示，當選後將成立「幼兒安全與教育委員會」，研議兒少政策。（張妍溱攝）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕24日參加網路直播，除提出托幼安心政見，表示將成立跨局處與府會合作的「幼兒安全委員會」，並直批市府的「反核神主牌」錯誤能源政策導致中部人用肺發電。市府則回應，已督促中火提早新建2座燃氣機組，斷絕火力全開狀況。

「大家好，我是氣象主播盧秀燕為您播報最新氣象」，盧秀燕表示，中火發電後「中電北送」，台中市空品不好是「人為」製造，尤其中火有10部機組「火力全開」，過度發電造成空汙，她若當選市長將改善空汙問題。

盧秀燕也指出，目前市府以社會局、教育局管理托幼環境，仍然不足，因高風險家庭、虐兒事件頻傳，建議加入民政、警察系統可24小時運作，提升縱向及橫向面把關，她主張成立跨局處的「幼兒安全委員會」，透過整合市府各部門資源有效守護幼托環境。

針對教保人員的工作條件，盧秀燕說，幼托人員月薪資約2萬多元，普遍偏低，且沒有正式的幼師在職訓練管道，另建議把2至3歲幼托的師生比從1比8降為1比6；3至6歲則是1比15降為1比12；若當選市長將研擬相關補助措施、編列預算。

台中市新聞局長卓冠廷回應，市府採86項防制空汙措施，包括全國最嚴的管制生煤自治條例、督促台中火力發電廠4年減4成生煤量、促使中火提早新建2座燃氣機組，斷絕火力全開的可能性。

至於成立「幼兒安全委員會」，台中市社會局則指出，市府已設「兒童及少年福利與權益保障委員會」，將與現行機制將疊床架屋，並無實質幫助。

(中國時報)

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