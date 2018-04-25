藍軍促調降房屋稅 陳子敬響應

2018年04月25日 04:12 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府調漲房屋稅風波引發不小民怨，市議會國民黨團24日製作降稅及還稅於民承諾書，籲請不分黨派的市長及議員參選人簽署。無黨籍市長參選人陳子敬除出席並率先簽署承諾書，還向民進黨市長提名人黃偉哲喊話，要求公開承諾還稅於民，但未獲回應。

國民黨團表示，前市長賴清德在台南市創全國先例，連3年強漲房屋稅並回溯15年，激起滔天民怨，市府106年度歲入歲出結算剩餘款高達31.71億，其中有12億來自強徵於民的房屋稅；今年鄉親還要貢獻14億，明年更達16億，非常不合理。

國民黨團還認為，政府的責任就是要開源，結果開源無成卻找市民開刀搶錢，市民的痛苦黨團感同身受，3年來不斷帶著鄉親走上街頭抗議，利用各種管道為民發聲。

有鑑於此，黨團特別製作降稅和還稅於民的承諾書，邀請不分黨派的市長與議員參選人簽署，陳子敬24日也到場率先簽署響應。

陳子敬指出，調漲房屋稅是重大公共政策，卻沒經過議會討論就定案，因此在半年前他即提出降稅與還稅於民的政見。民進黨現在是全面執政，事關民眾公益的事卻是民進黨說了就算，罔顧民意強烈的反彈。

陳子敬認為，為了台南鄉親，他願意簽署承諾書，也希望民進黨市長提名人黃偉哲公開表態，他將擇期前往黃偉哲服務處拜會，邀請對方簽署退稅承諾書，共襄盛舉。

黃偉哲服務處則強調，不會跟著起舞。

市府財稅局則回應指出，此次調漲房屋標準價格，係依房屋稅條例規定辦理，沒有補徵以前年度的房屋稅，並無違反法律不溯及既往原則。至於今明年的房屋稅可否凍漲？需至2019年才能重行評定，未來新市長上任後如有新構想，可交由新的委員會討論。

(中國時報)