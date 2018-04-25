拒絕屎臭味 居民抗議雞場擴建

2018年04月25日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣大埤鄉嘉興村一家3萬隻蛋雞場擬新擴建7分地新場，附近村民反彈養雞場9項協議沒有一項做到，2016年起抗議至今，24日20多名村民又到養雞場前拉白布條，要求縣府不得同意擴場。

養雞場位在大埤嘉興村與尚義村間，村民扶老攜幼手拉「錢你在賺，留雞屎味蒼蠅給咱困擾，為何村民得忍耐一起發聲來抗議」白布條表達抗議。

蘇姓婦人紅著眼眶說，村庄附近有好幾場養雞場、養豬場，長久來飽受雞屎、豬屎味煎熬，她堅決反對新雞場設置。

村民指出，業者的舊雞場緊鄰農田造成汙染，村民前年就抗議過，去年得知業者又要擴場，曾到縣府拉白條表達反對，縣府農業處邀集業者、村民協調，業者要先改善舊場再進行新場工程。

村民說，9項協議沒有一項做到，業者雖在舊場設置負壓禽舍、擋風牆與除臭設施，但改善後並沒有飼養，只是為應付檢查而設置，縣府要嚴格審查，否則村民一定再抗議。

縣議員蔡東富指出，附近已有10多場養雞、養豬場，村民人心惶惶，縣府應發文大埤鄉公所要求業者在爭議未解決前暫緩擴場，確認舊場汙染改善才能動工。

農業處代理副處長陳炳坊表示，針對村民的意見及訴求縣府會發文給公所、業者要求落實改善，也會建議業者在村民有疑慮前新場暫緩施工。

(中國時報)