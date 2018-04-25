20部紀錄片 淡水免費看

「大河戀─淡水河紀錄片放映會」5月4日至5月6日在淡水老街得忌利士洋行舉行。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市府「大河戀─淡水河紀錄片放映會」系列活動，5月4日至5月6日將移師淡水老街得忌利士洋行舉行，預計播映13場次、20部國內外紀錄片作品，包含記錄金山小白鶴滯台故事的《小白鶴的報恩》、記錄淡水河不同時期面貌的《悠悠蕩蕩淡水河》等，邀請民眾免費入場觀看。

「大河戀─淡水河紀錄片放映會」24日舉辦公布放映片單記者會，預告放映「感動無所不在」、「大城小事」和「顛覆眼界」等三大單元，共計20支國內外紀錄片。

開幕片《小白鶴的報恩》的拍攝者、春雷創意顧問公司副執行長邱銘源說，2014年迷航的西伯利亞白鶴意外來到金山清水濕地，獲得國際媒體關注，台灣農民的友善溫暖更躍上俄羅斯西伯利亞時報頭版，也帶動金山友善耕作政策的推行，友善耕作面積從0.5公頃增加至23.5公頃，非常值得記錄。

新聞局長張其強說，新北市已有府中15紀錄片放映基地，此次特地選在淡水老街的得忌利士洋行放映紀錄片，除了饒富人文氣息，也希望在板橋、淡水這一南一北的2處發揮1+1大於2的效果，讓民眾一整年都有紀錄片觀賞的好去處。

「大河戀─淡水河紀錄片放映會」13場次免費入場，前30名上活動通（ACCUPASS）網站報名成功者，憑報名序號還可至現場兌換CNEX製作的精美筆記本1份，詳細資訊可上新北市紀錄片系列活動官方部落格或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

(中國時報)

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