竹市消防救援潛水隊成軍

新竹市因近海域且多河川、湖泊分布，水域活動頻繁，市消防局率先全國培訓成立首支「消防專業救援潛水隊」，依潛水資歷及救援經驗遴選出17位潛水技能優異成員，規畫培訓3年後成立專業救援潛水隊，以因應水域救災、救溺及搜救任務。（陳育賢翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市因近海域且多河川、湖泊分布，水域活動頻繁，市消防局率先全國培訓成立首支「消防專業救援潛水隊」，依潛水資歷及救援經驗遴選出17位潛水技能優異成員，規畫培訓3年後成立專業救援潛水隊，以因應水域救災、救溺及搜救任務。

新竹市消防局於2020年前辦理近、中、遠程潛水訓練計畫，近日開始進行2階段的潛水訓練，並赴墾丁後壁湖海域實施開放水域進階、救援潛水員訓練，強化救援潛水觀念及技能並取得救援潛水員證照。之後再移訓內政部消防署訓練中心進行公共安全潛水員訓練，取得公共安全潛水員進階證照。

消防局長李世恭表示，此次潛水隊培訓課程包括進階浮力控制、水底導航專長課程、深潛專長課程及夜潛專長課程，需通過這4項專長課程訓練測驗，並完成25次潛水記錄才能取得SDI（國際水肺潛水）證照，嚴格程度更勝其他潛水系統。

另外，這次「夜潛專長訓練課程」學員須在夜晚時，在水下深度30米、水溫低於20度的低能見度環境進行訓練，更是對身理及心理恐懼極大挑戰。

而在完成遠程規畫階段培訓之後，學員即具核發潛水員證照資格教練，將來竹市消防局得自主辦理新進消防人員潛水初訓並核發證照，師資內聘同時也能夠有效節省龐大鐘點費及其他訓練費用支出。

(中國時報)

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