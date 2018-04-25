南市綠議員初選 老將唐碧娥意外落馬

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市議員第8選區中西區、北區和第6選區安南區初選，23日晚間進行電話民調後，24日上午公布結果。曾任2屆國大代表及3屆立法委員的現任市議員唐碧娥，在第8選區意外落馬；現任副議長郭信良則以高達42.77％的支持度，在第6選區奪魁。

民進黨在中西、北區初選有5人登記，預定提名4人，含1名婦女保障名額。民調公布後，現任議員陳怡珍以31.80％的支持度、邱莉莉支持度17.12％，雙雙出線；至於新人方面，中西區水仙里長之子沈震東的支持度達23.13％，表現搶眼；中西區赤崁里長、立委林俊憲子弟兵黃偉展支持度也有17.43％，順利過關。

令人意外的是，政壇老將唐碧娥僅獲10.5％的支持度，排名第5，無緣獲得提名。面對此一結果，唐碧娥強調，她在政治路上將近30年，也一直秉持不綁工程、不收紅包、服務選民不分區域等原則，可說是功成身退，感謝各界一路上對她的支持；至於未來有何打算？將先沉澱一下，再思考下一步怎麼走。

在安南區方面，也有5人登記參加初選，預定提名4人，含1名婦女保障名額。其中，現任副議長郭信良展現超高人氣，以高達42.77％的支持度搶下選區第一；兩名現任市議員郭清華、王錦德，也分別以25.96％、22.50％的支持度，順利通過初選。

唐碧娥姪女、前市議員唐儀靜的支持度6.86％，雖排名選區第5，但因獲婦女保障，早已提前過關；前市議員吳清遊之子吳明峻支持度1.92％，無緣獲提名。

(中國時報)

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