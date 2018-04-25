阮劇團15年 新據點召喚粉絲

慶祝阮劇團「嘉義座」成立，25日晚上將在嘉義座進行開幕公演《十八銅人台語仙拚仙》。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義地區第1個現代劇團「阮劇團」今年滿15歲，24日阮劇團正式宣告在嘉義市文創園區成立新據點「嘉義座」，欲透過全新場域擴大向下扎根力量，讓更多人接近、親近藝術表演，對阮劇團的進駐，嘉義市各界大力歡迎，文化局長林青萍更強調阮劇團的未來，市府不會缺席。

阮劇團過去長期在嘉義縣表演藝術中心駐館，以表藝作為創作基地，多年來累積一定的作品口碑和觀眾基礎，包括辦草草戲劇節、偏鄉巡演的小地方計畫等，近年更開啟與國際的連結，去年還受邀到歐洲戲劇節演出，這次跨足嘉義市，團長汪兆謙指劇團走過15年，「腳步更穩了」，未來除在嘉義座演出戲劇，還會舉辦工作坊、夏令營等活動，讓不分年齡族群接近藝術表演。

汪兆謙說，嘉義座是嘉義老戲院所在，早年是非常重要的文化活動場域，原址就在火車站附近，這次選在嘉義文創園區的歷史建築成立新嘉義座，距舊嘉義座僅500公尺之遙，卻象徵阮劇團渴望重新召喚嘉義座多元、匯聚常民的精神。

嘉義座的成立，也吸引民間企業共同響應，像是音響器材皆由國內知名音響大廠嘉友電子提供，開幕公演《十八銅人台語仙拚仙》也獲得18銅人藥本舖冠名贊助，昨天開幕記者會，包括副市長張惠博、林青萍、前市長黃敏惠、市議員蔡文旭等人都到場給予支持和鼓勵，讓汪兆謙更有信心，強調接下來會為嘉義做更多的努力。

(中國時報)

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