該召開能源國是會議了！

2018年04月25日 04:11 中國時報 楊渡

台北準備蓋深澳火力電廠的消息一傳出來，北部人悲憤之情溢於言表。無論環保署如何保證「沒有汙染的煤」，沒有人相信。為什麼？你只要到中南部去旅行一趟，保證覺悟度提高一千。

不說別的，台中本是山明水秀的地方，南投更是好去處，但現在台北陽光明媚的日子，一旦過了大安溪，空氣立即變得灰濛濛。台中朋友笑談台中官方的解釋是：啊，台中摩托車太多。但台北與新北摩托車更多，空氣也不至於這樣。台中火力電廠是最大禍端。這一點不必研究，你去問住在東海大學的同學都知道。

至於南投，如今是火力電廠的汙染向內陸飄，在南投埔里遇上中央山脈，空氣變冷，山脈阻滯，就沉積在那裡，除非有大風來，否則不知如何吹散。

再往南，彰化、雲林一帶，被六輕搞得烏煙瘴氣，雲林台西一帶成為癌症高度死亡區。到了嘉義，應該好一點了，但雲林的汙染會南飄，它空曠的海邊鹽田，因為那些由地方政客與中央利益團體包辦的太陽能發電，破壞了海濱溼地，一大片連綿的太陽能板遮蓋了原本候鳥可以棲息的溼地，海濱景觀難看到極點。地方環保團體都可以說出是誰和誰在綁綠能工程。

這是在愛護台灣的生態？還是在殘害台灣的自然？

至於台南，這個被稱為台灣小確幸的都市，一樣灰濛濛。陽光普照的日子，空氣中罩著一層霧氣，不必懷疑，那就是霧霾。在興達火力電廠與高雄重工業的夾擊下，台南早已失去乾淨的天空。一個台南的朋友到台北出差，一下高鐵，對著天空說：「好久沒看到這麼清澈的天空了！終於又看見了透明的空氣！」

它對經濟有什麼影響？一個台中的朋友舉一幢中市西區的建築說，它原本實價登錄時，賣到40萬1坪，現在，在台中火力電廠的霧霾下，市價剩下26萬。

台北之所以還可以享受乾淨的空氣，很重要原因是沒有火力電廠，而有兩個核電廠之賜。核能電廠停的時候，靠的是南部的電力北送。但誰都知道，兩個核電廠都停了以後，唯有北部建電廠才能供上電，深澳火力電廠就是這樣的思路。而一旦深澳電廠發動，台北的天空也完了。

台北面臨一個選擇：是用核四廠？還是火力電廠？或者，乾脆放棄燃煤，改燒天然氣。這當然很好。但任人皆知，天然氣雖然是最乾淨的能源，但成本非常高昂，台灣負擔得起嗎？日本在福島海嘯後改燒天然氣，成本高到讓日本從2010年的順差2.6兆日圓，變2014年的逆差12.78兆日圓，用電成本高到讓日本廠商寧可出走。安倍政府上台後才趕緊改弦更張，逐步恢復核電。

日本都受不了，台灣負擔得起嗎？先不要說成本，僅僅是液化瓦斯的進口，每個星期進口2次，最多只能有7天存量，否則液化瓦斯的儲存空間太大，台灣也放不下，且它的儲存空間也是一個非常危險的所在。台北當年從光復南路搬走大台北瓦斯的那個大儲存槽，就因為它是「一個大炸彈」，怎麼放在台北鬧區裡？所以要多設儲存槽，也會遭到居民的反對。

當然，如果碰上颱風、兩岸緊張而被封鎖，7天內台灣就沒有電，那是什麼危機？這樣高風險的能源，台灣適合用嗎？反而是核能，用一架飛機運進來的核燃料棒，可以用上1年半，這對台灣安全，是不是一個更好的選擇呢？

所有的能源使用都有風險，也都要付出代價。那些綠能的生態代價，沒有更少。所以台灣必須有一次認真的討論，讓所有公民認真地面對自己的抉擇。台灣人不能天天罵政府就了事，而必須對自己的抉擇負起責任。

冷靜地討論能源政策，好好地看清各種能源的優點與缺點，也看清台灣環境、經濟能承受的負載，再選擇一個盡量維持平衡的政策，這才是明智的。日本正是如此。

台灣太小，能源的運用一定要維持整體的平衡，千萬不能單一地倚賴某一種能源，否則無論是生態或經濟，都無法負荷。而政府更應該冷靜理性，不要以為訴諸公投就沒有責任了。公投之前，還是要先有公眾參與的公開討論才行。

基於此，台灣是該召開能源國是會議了。（作者為作家）

(中國時報)