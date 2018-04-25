貿易戰為何升級科技戰

2018年04月25日 04:11 中國時報 陳一新

隨著美中對抗從貿易戰升高到科技層次之後，華府的戰略思維與國安人事布局，也愈來愈指向川普政府的「對中政策」是不讓「中國製造2025」目標順利達成，從而減緩中國的經濟發展。

美國為什麼要鎖定「中國製造2025」等產業計畫呢？美國貿易代表署（USTR）3月31日將一份《2018年對外貿易障礙評估報告》送交國會，並指出中國以補貼方式造成多種產業的產能過剩，政府現以同樣手法，支持「中國製造2025」計畫，恐將持續全球產能過剩的扭曲模式。

該報告指出，中國以包括「中國製造2025」在內的產業計畫，策動外國技術轉移至中國，並提供中國高科技產業大規模補貼，或從其他國家「擷取」技術為中國所用；另一方面，中國以「安全」為由，嚴格限制美國和其他國家的資通訊公司（谷歌與雅虎）的ICT產品和服務，並在跨境數據流通和數據在地化上做出嚴格限制。由此觀之，川普政府針對樹大招風的「中國製造2025」早就有一套完整的計畫，並正在按部就班逐步實施中。

首先，美國商務部4月16日以中資的中興通訊違反美國法律為由，制裁中興7年內不得與美國資訊企業來往。除了中興通訊外，被國會點名從事「經濟間諜」的還包括華為與聯想。中興通訊是中國第二大高科技資訊公司，在美投資多年，遭此沉重打擊後，將很難在美國再起。

更值得注意的是，在打擊中國包括「中國製造2025」在內的產業計畫的背後，川普政府的戰略思維與國際政治的攻勢不謀而合。首先，川普政府整合與善用資源，確立一套「反中政策」，目前已贏得政界、產業界、學界、軍界的支持，將中國打成國際政經體制內的自利者，在習近平修憲廢棄任期制後，這一套「反中政策」更是大行其道。

其次，川普政府主張美國要趁現在還有能力的時候，對正在快速崛起的中國發動貿易戰。

第三，從一戰到最近的攻打敘利亞戰爭，美國都是打群架。這次美中貿易戰也不例外，美國拉攏日本、加拿大、墨西哥、澳大利亞、德國、法國等國家，對中國課徵高關稅。

第四，川普政府除了封殺博通收購高通、中國政府支持的私募基金收購萊迪思半導體、阿里巴巴旗下的螞蟻金服收購速匯金3大併購案之外，美國也在阻止中國國家核電技術公司投資英國核電廠、鴻海併購日本東芝、中資企業投資或併購澳大利亞高科技公司中扮演幕後的角色。

最後，這次美國商務部對中興通訊下重手，目的就在打擊中國核心科技的發展，從而減緩中國的經濟發展，反映的是川普政府的「對中戰略新思維」已然浮現。未來在國安顧問波頓與即將獲得美國參議院通過的蓬佩奧國務卿相助之下，美中關係恐怕會愈來愈嚴峻。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)