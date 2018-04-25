2018年04月25日 04:11 中國時報 陳思晏

為因應金融科技快速的進步，各國政府對於金融機構管理的思維也慢慢從金融海嘯後的嚴格管控，朝向與時俱進的監理科技（RegTech）邁進，利用最新的軟、硬科技技術及符合市場發展的思維，建立新興的金融監管及風險預警機制，協助主管機關維持資本市場的穩定，進而成為金融產業發展的助力。

金管會亦從此立場出發，仿效英國、新加坡之作法，通過《金融科技發展與創新實驗條例》，建立「金融監理沙盒」，並於今年4月正式上路，讓所有想投入金融創新發展的企業有了最佳的試驗場域，金管會的努力值得肯定，接下來值得期待的是，對於現行金融產業監理制度的與時俱進。

去年顧立雄主委上任後提出「分級管理」的方向，即針對「資產規模」、「與金融業關聯度」、「可替代性」及「複雜度」等4項指標計算，預計今年中將公布「系統性重要銀行」（D-SIBs）及「系統性重要金控」（D-SIFIs），屆時將針對不同等級的金控及銀行設計不同的監理要求。

其實「分級管理」並不是最新的概念，美國、日本、新加坡等國家的金融監理制度都有納入「分級管理」的想法，透過各項金融管理指標或個別金融企業業務發展情況，區分成不同等級。對於體質平庸的金融業者，主管機關可加強監管，甚至要求提出改善計畫，預防違約、倒閉風險的形成，一方面保障消費者及公司股東的權益，另一方面也能穩定金融市場的運作。

而體質優良的金融業者，代表承受風險的程度更高，可透過政策、法規的規畫及金融業務的鬆綁，讓體質健全的企業能拓展多元化業務，例如：發展金融科技、打國際盃，都是可行的方向。

值得注意的是，雖然各國政府「分級管理」的作法不盡相同，但制度設計的理念都是「管理」與「發展」並重。簡單來說，承受較高資本水準的重要系統銀行，在業務範圍的限制更少，或是優先開放特定產品業務准入，讓業者都有誘因努力提升競爭力。

不過，令人好奇，為何金管會只針對「銀行」及「金控」這兩個產業進行「分級管理」。根據金管會公布的報告，保險業資產規模約占全體金融業的1/3，同時前五大壽險業者資產與前五大銀行相比不遑多讓，市占率更比銀行業來得集中，「大到不能倒」在保險業更加嚴重，加上近年來保險業接管、倒閉的事件並不少，保險業其實也應施行「分級管理」才對。

顯而易見，「分級管理」不僅能讓金融政策的開放與制訂更加明確、更有針對性，同時也有助於金融業的發展及維持市場的穩定，是「監管」兼具「發展」的雙贏政策，金管會應要善用之。

（作者為大學教授）

(中國時報)