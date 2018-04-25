2018年04月25日 04:12 中國時報 高克培

為了「減少輕症患者門診」，去年4月起，北部龍頭台大醫院開始周六減診；今年，南部龍頭成大醫院7月起周六更將全面停診，這個措施似乎合於全國的共識─分級醫療，就是「大病到大醫院、小病到小醫院」，相信很快各地會有很多醫學中心跟進。

但是把周六的「大、小病」一視同仁阻擋於門外，這些患者勢必被迫轉移至周一到周五，徒增一般上班族的不便之外，周一到周五的門診將更壅塞，醫師看診更累，個案服務時間更短，服務的品質只會更壞，不會更好。

衛福部在去年此時開始實施「門急診部分負擔調整規定」，公開講明其思維就是「以價制量」，也就是說「沒錢的少進醫學中心」，至於成效如何，1年來未見政府相關單位的追蹤、統計。以筆者所見，醫學中心仍然車水馬龍、人滿為患，對慢性病患者處置的速度絕對不遜於電影院售票。實施「部分負擔調整規定」只是讓一般民眾荷包縮水、醫學中心收入增加。

簡單說，台大和成大醫學中心的作法治絲益棼，而衛福部大小眼，縱容醫學中心。

普通老百姓哪裡懂得分辨什麼是大病、小病？事實上連醫療管理或法條制定者也不敢「一言以蔽之」，只有醫師心知肚明。筆者在醫學中心工作近40年，很多同仁私下都有同感，7、8成慢性病患者根本可以轉診到地區醫院或診所追蹤，然而這些患者多半處置起來不費力、不費時，電腦鍵盤一點，病歷記載、處方統統搞定，誰捨得放棄這種好客戶、好財源？這就是為什麼醫學中心門診被搞得像麥當勞，醫師們累得半死。

醫療是行為，行為要管理。要強化分級醫療，衛生主管單位必須把門診初診和複診患者分開考量。初診患者應尊重他們基於對自己健康、性命的憂心所做的選擇，所以不應該限制；但是，對複診的慢性病患者要「積極管制」。規定醫學中心除各種癌症、自體免疫疾病等需要專業的重大傷病以及急性疾病外，其他慢性疾病門診、療程結束或數個月之後，必須轉診至地區醫院或診所，若有意外變化而地區醫院或診所無法處理、需要特殊儀器或專家時，再轉回原醫學中心，否則「打折給付」。

同時，廣泛宣導並規定民眾，在醫學中心複診數次以上、病情穩定而且藥物一成不變、醫師只給2～3分鐘看診者，應該主動要求安排轉至地區醫院或診所，若有變化再經地區醫院或診所轉回原醫學中心，否則「增加自付額」。若制度使醫學中心來自健保的收入合理地維持，以台灣資訊之發達，這都不難落實和監督，除非衛福部「強化分級醫療」只是喊喊而已。（作者為醫師）

(中國時報)