綠營注定分裂 柯P第三路線成真

2018年04月25日 04:12 中國時報 主筆室

民進黨究竟該不該禮讓台北市長柯文哲競選連任？答案其實很清楚，如果考量國民黨在台北市的結構優勢、新北市侯友宜超人氣的外溢效應，加上中間選民對民進黨執政，從兩岸關係惡化、社會對立激化，到雙重標準的「卡管案」民怨飆升，民進黨根本沒有自提候選人的空間。但民進黨中央擔心柯文哲連任後角逐2020年總統大位，企圖壓制他的氣勢，因而遲遲不做出決定。現在歹戲拖棚，不但可能拖垮台北市議員選舉，也可能波及新北市選情。

上周日，一場號召「柯黑們」站出來，要求民進黨「自己的市長自己選」、和台北市長柯文哲說拜拜的「機蛋大遊行」熱鬧登場，動員雖然成功，卻無助於化解該不該禮讓柯P的爭議，黨籍市議員和支持者反而四分五裂，亂成一團。9成民進黨籍市議員參加遊行，與其說是反柯，不如說是對選情吃緊的集體焦慮。黨內高層徵詢市議員，究竟應自提人選，或禮讓柯文哲，議員們卻態度模糊，因為連他們也搞不清楚，哪一樣對自己比較有利。

由於挺柯和反柯地方意見兩極化，黨籍議員成了夾心餅乾，希望黨中央盡快定案；黨中央卻反過來徵詢議員，要他們做決定。兩邊互踢皮球，最後黨中央打算拖到5月2日國民黨人選出爐後再決定。這樣的決定，等於是溫水煮青蛙，對選情更不利。

因為，黨內有意爭取提名的人，不會放棄在最後關頭全力動員反柯，打算自行參選的深綠團體也會對柯再踢幾腳；這不但是為國民黨提供最佳「雙攻擊」的素材，更壞的是，屆時就算黨中央決定和柯P合作，但泛綠名嘴批柯蔚然成風，刻板印象已成，黨中央再怎樣用力吹哨，恐怕也喚不回全部的支持者。換言之，台北市民進黨支持者已注定分裂。

民進黨如果和柯P早日聯盟，柯P和蘇貞昌就有機會對侯友宜形成包圍圈，蘇訴求綠營支持者、柯號召中間選民，對民進黨台北、新北兩市的議員都能產生吸票效應。如果民進黨自提候選人，柯就會對市議員選舉跨黨派站台，促成議員和市長分裂投票，對民進黨極為不利。

台北、新北兩市的中間選民，一向是市長選舉勝負的關鍵。近來閣揆賴清德幾番提出自己是「務實台獨工作者」，造成大陸對台新一輪文攻武嚇，一般民眾對民進黨產生強烈反彈；更因泛綠質疑台大校長當選人管中閔的政治立場和大陸關係，透過教育部「卡管」，教長潘文忠請辭後，新任教長吳茂昆竟然反被爆料在擔任東華大學校長期間溢領補助款、擔任對岸中科院顧問、設立公司申請專利等，不但讓「卡管」失去正當性，更嚴重傷害了該黨在青年族群的形象。

如民進黨自提候選人，就得為這些爭議辯護，台北、新北雖然可以聯合競選，但將走回藍綠對抗老路；以目前情勢，對民進黨十分不利。如果和柯P聯盟，柯可以跳脫這些爭議；而且他主張兩岸一家親、「一五新觀點」都有利於爭取中間選民的支持，萬一兩岸未來出現新危機，柯的第三路線對選民就更具吸引力。

該不該繼續挺柯，民進黨中央是「瞎子吃餛飩，心裡有數」。據黨內評估，國民黨今年台北市長候選人會比4年前連勝文4成3的得票率更高，柯的選情沒有外界認為的樂觀。黨內參考多份民調也顯示，若自提人選，綠營支持者未必會支持；而且在國民黨有可能勝選的情況下，超過6成綠營支持者寧可支持柯P，這樣的發展對市議員選情更加不利。

但民進黨高層不斷傳出，有人擔心柯連任市長變成「最大尾」，將會直攻2020年的總統選舉。因而自台北市成功地舉辦世大運後，這樣的「操心」更浮出水面。從國安機構到黨內高層不斷放話，質疑柯文哲的兩岸立場。泛綠營一波波抹紅柯P的放話、民調的貶抑，遠比國民黨的攻擊更凶猛無情，造成泛綠自家支持者中，「柯粉們」和「柯黑們」在網路大打出手。

黨中央猶豫不決，基層分裂漸趨明朗。出身綠營的台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州怒嗆，民進黨議員參選人哪個反柯？他就號召所有家長會長用選票抵制他；民進黨一位前派系大老在媒體指責黨中央，認為處理柯文哲問題的最好時機已過，年底選舉他寧可票投國民黨丁守中。

民進黨歹戲拖棚，柯文哲年底或許真能走出突破藍綠版圖的第三路線。

(中國時報)