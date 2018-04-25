2018年04月25日 04:12 中國時報 主筆室

為抗議蔡政府的年金改革法案，數千名警消、軍公教人員持續兩天發動「警消不服從」抗爭。在任時以除暴安良、滅火救人為職志的退休警消人員，為什麼會訴求不服從？還上街頭激烈抗爭？

他們主要的訴求是：危勞同工，退休同酬，警消國安，比照軍人。事實上，警消人員在絕大多數非戰時期所承擔的風險，原本就比軍人高，但在蔡政府評估軍警對國家的重要性與貢獻度上，卻有高低差別，以致目前在年金改革方案中，軍警失衡的「價差」待遇是顯而易見的。

依據付委的軍人年改版本，提升現役軍人退伍月退俸比現行制度高出3成，而公教人員退撫新制警消人員月退休金卻被大砍，兩者相差近4成5；軍人月退俸最低的樓地板為38990元，但警消人員卻僅有33140元，相差近2成。

近年來由於民粹氾濫、公權力淪喪，使執法環境日趨惡劣，警察出現空前退休潮，造成全國警力嚴重短缺，對警察的高壓過勞更形成惡性循環，因為心肌梗塞倒下，乃至因公殉職的警消，更是時有所聞。尤其不少因公而致傷病殘的警消人員，如何在年改中維護他們合理的保障，更是不容忽視。

猶記兩年前蔡總統剛上任不久，發生了號稱史上「顏值最高」的華航空服員罷工事件，在僅僅一天後，新任華航董座何煖軒便完全同意空服員工會7大訴求，抗爭很快落幕。此一處理，受到蔡總統讚賞肯定，還公開說「若非忍無可忍，哪有空服員會走到罷工！」

不禁令人感嘆，同樣是抗爭，即使大家在公務與工作上對社會都有貢獻，但要比受重視度，退休警消就是比不過美女空服員。難道說，如果顏值不夠，連抗爭都不夠力？

(中國時報)