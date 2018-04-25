2018年04月25日 04:12 中國時報 徐宗懋

稍早，大陸《環球時報》以正式社論表示，要援引《刑法》和《反分裂法》，對自稱「台獨工作者」的賴清德判刑，並發布全球通緝。

對此，綠媒自然嗤之以鼻，不當一回事。然而，民進黨全面執政掌握大權後，立刻成立違憲的法西斯機關「黨產會」和「促轉會」，全面對過去和今天的政敵展開追殺和鎮壓。因此，北京試圖用法律手段全面通緝清查「日偽奸黨殘餘分子」，也基於同樣道理，不難想像。問題只是能否做到？

《環球時報》代表大陸軍方的立場，言論激進，其準確性經常被外界低估。事實上，上述文章發表不久，北京就在泉州灣舉行實彈演習，中央媒體直接問「賴清德聽懂了沒有？」接著軍艦飛機連日繞台，航母由台灣東岸駛出第一島鏈，這些都不是表演，而是真實的戰術演練，一旦有必要，可以立刻轉為實戰。可以預見，只要賴清德持續放肆的言論，戰鬥群的規模會越來越大，也越來越靠近台灣。

至於大環境方面，毫無問題，由於中國大陸力量的壯大，中、美在政治、軍事和經濟全方面，已進入全球戰略碰撞的狀態。美國的力量大於中國，但沒有大到能夠單獨壟斷世界的局面，至於碰撞的結果也不只是雙方力量量化的對比，比如國民生產總值多少？科技力量多少？或者航母和飛機有多少艘？更在於雙方承受碰撞的能力。以越戰來講，越共領導人胡志明就說過，如果以美國人的戰爭計算方式，越共2天就打完了。

但事實上，越共軍人可以挖地道，忍受艱苦的環境，依靠少量的食物和飲水長期作戰，而且犧牲沒有底線，時間沒有限制，直到完全的勝利為止；美國大兵卻需要吃牛排、喝啤酒，還有定期的休假，更別說在跟自己毫不相干的土地拚死。如此兩者相比，最終是美國在不堪忍受的傷亡中，羞辱地主動退出戰場。

在韓戰以後，美國所發動的大規模戰爭，都是以失敗告終。其固定模式是：政客誇大對手的危險性，恣意妖魔化對方，接著耀武揚威，派出大軍攻打對方。一開始很順利，但長期僵持，卻始終沒有消滅敵手，反而是美軍大兵的棺木一具具的運回來，在家屬聲淚俱下以及輿論反彈中，新的總統當選人決定將子弟兵調回本國。於是一場傷亡慘重、耗盡國力的對外戰爭就在集體自我欺瞞中黯淡落幕。美國就是在這種自傲自大中快速衰落的。

賴清德應該知道兩件事：一是在台灣屬於全體中國人這件事上，美國絕沒有能力與中國為敵，因為美國的付出是有限的，但中國人的付出將是無限的，直到完成兩岸統一民族復興的使命。二是北京的軍事演習不是虛張聲勢的恫嚇，而是具體計畫的反覆演練，而且伴隨非和平統一的必然是相應的政治處理方案，也就是一定有一個統一後快速建立政治和社會秩序的方案，其主要對象必然是台獨的施政者、台獨教育例如新課綱的主導者，以及台獨的宣傳者。

從抗戰勝利後，審判奸偽的主要對象和模式就可推想而知。至於日本殖民統治象徵，諸如八田與一銅像的拆除和銷毀，以及台獨人士銅像的快速處理，更是極其自然的事。

(中國時報)