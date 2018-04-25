蔡政府再次挖洞給自己跳

2018年04月25日 04:12 中國時報 彭蕙仙

新任教育部長吳茂昆上任以來風波不斷，日前又被爆出涉及東華大學綬草萃取物的專利疑雲。吳茂昆照例發新聞稿自清，頗有「債多不愁」之勢；倒是行政院漸趨安靜，吳茂昆問題太多，一天一爆，看來蔡政府除了要為「卡管」尋找停損點，可能也得想想吳茂昆的事情要如何善了。

自從前任教育部長潘文忠卯上台大校長當選人管中閔之後，「教育部長」這個國家最高教育主管就變成了卡管的專案管理人，績效是用最低的成本讓管出局。蔡政府本以為這樁買賣是本小利大、穩賺不賠，孰料這一纏鬥就是3個多月過去了。

蔡政府與管中閔對陣的過程，像極了武俠小說中，大俠遭到一群酒囊飯袋圍攻，只見滷肉腳們擺出各種陣勢、不斷叫囂，高手卻不發一語，靜靜地觀察這些跑龍套的人跳來跳去；最後潘文忠黯然下台。

吳茂昆倉促上任，說明亟欲解套的蔡政府，恐怕並沒有對吳茂昆過去的經歷做過太確實的了解。此時的蔡政府病急亂投醫，只要找得到人願意點頭接下教育部長，趕快把管案做個了斷就好，至於吳茂昆的種種黑歷史，已無暇計較。於是才會找到了這樣的一個地雷股。

「自己把自己逼進死胡同裡」似乎已成了蔡政府的施政風格，也許是太過自信，相信自己聰明過人，所作所為萬無一失；當然，也可能是太過蠻橫，認為無論如何選民都得買單。結果執政以來，蔡政府總是挖坑給自己跳。之前的一例一休創下1年內2度修法的難堪紀錄，甚至現在的能源問題也是如此。

為了去核，把天然氣發電說得美若天仙；為了合理化深澳燃煤電廠，行政院發言人徐國勇又搬出「你家旁邊是要放一桶煤還是一桶瓦斯」來恐嚇人民。到底是燃煤好還是天然氣比較安全，搞得大家好亂啊！歸根究柢，其實就是民進黨的2025非核家園卡死了自己，當然也可能進一步卡住了台灣的經濟發展與人民生活。

近日《遠見》雜誌公布了民調，57.9%支持核電，其中年輕族群（18至29歲）甚至高達70.5%；整體受訪者有54.7%同意重啟核四、50.7%同意暫緩送出核四的核燃料；高達61.8%的民意不滿蔡政府的能源政策。蔡英文該想想，還能ㄍㄧㄥ多久？

管中閔案也是「天下本無事，庸人自擾之」的代表，一開始的動機就不純良，無怪乎難以得到主流民意的認同；可惜的是，在卡管過程中，蔡政府一再錯失機會，以致於搞到現在這麼難看的局面。就算再怎麼想護航，也曾是學術中人的蔡總統，難道真的能夠忍受自己執政期間，竟然出現這麼一個低標的教育部長嗎？

蔡政府回頭是岸，趕快認賠殺出吧！免得最後血本無歸。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)