2018年04月25日 04:12 中國時報 謝錦芳

台灣許多縣市年年爆發垃圾大戰，蘭嶼等離島也飽受垃圾之苦。地球另一端，荷蘭阿姆斯特丹附近的新興城市阿梅爾立下宏願，要在2022年前達到零廢棄與能源百分之百自主，屆時可能成為全球第一個零廢棄的循環城市。

阿梅爾於40年前由填海造陸而生，人口約20萬，是荷蘭最年輕且成長最快的城市。阿梅爾將在2022年舉行世界園藝博覽會，屆時將成為荷蘭最綠的模範城市。

面對資源短缺、氣候變遷的衝擊，阿梅爾市長斐爾溫德致力循環經濟，為荷蘭第一個針對循環經濟制定政策的城市，擬定目標與策略，一方面落實資源回收與升級加值，另方面發展地熱，一步步朝向目標邁進。

阿梅爾利用城市的廢棄建材，打造「升級回收中心」（Upcyclecenter），今年初啟用。這座升級回收中心好比大型購物中心，主要功能是把廢棄物集中，透過創新方法升級加值成為嶄新的產品，就在購物中心銷售，提升廢棄物的價值，把垃圾變黃金。阿梅爾同時也將參與台中世界花卉博覽會，與荷蘭貿易暨投資辦事處合作，打造台灣首座以循環建築為概念的荷蘭國家館。

台灣在資源回收方面有相當的成績，不過，廢棄物回收之後，如果沒有加值向上升級，結果是降等回收，效益有限。荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德日前在本報《循環經濟論壇》中強調，「升級回收」非常重要，主要是把廢棄物透過創新方法變為高品質的材料。對於台北市政府在公共住宅招標案中，列入循環經濟的精神，他相當肯定。

紀維德舉例說，水泥用過之後，打碎成為廢料，用來鋪路，但興建新大樓，還是需要用到水泥；如果設計之初，把水泥模組化，這些水泥可以循環使用，真正達到零廢棄的目標。不過，台灣廢建材再利用遇到許多法律面的障礙，有待修法。

荷蘭與台灣的土地面積都不大，天然資源有限，面對氣候變遷、極端氣候的嚴酷挑戰，荷蘭把循環經濟列為國家願景，訂定2050年達到零廢棄的大目標，2030年之前減少使用50%的原物料。不論能否如期達標，這項企圖心值得肯定。更重要的是，在實踐的過程，有許多創新發展，可能開創許多意想不到的成果。

循環經濟是蔡政府重要產業政策之一，產學界建議應列為國家願景，這項政策該如何避免淪為口號？紀維德建議，最好建立跨部門平台，選定重點產業，成立升級回收中心，有目標有策略進行。近年桃園、台中、台北等城市都在發展循環經濟，如果阿梅爾小城都能立下宏觀願景，台灣許多大城市也應急起直追。

(中國時報)