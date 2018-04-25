10項全能奪7198分王晨佑破全中運紀錄

10項全能明日之星永仁高中王晨佑，在高中男子組田徑全能項目中獲得高達7198分總成績，改寫大會12年來的紀錄。（楊清隆提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

等了3年，台南市永仁高中王晨佑終在2018年全中運高中男子組田徑全能項目拿下7198分，打破12年前7001分紀錄，締造全國U20新猷，完成全中運全能項目3連霸。被喻為10項全能明日之星的他雄心壯志，以亞洲鐵人楊傳廣為目標，盼有機會改寫楊傳廣1963年締造、至今無人能打破的8010全國紀錄，成為下一位為台灣寫下10項傳奇的選手。

台灣已經很久沒有10項選手走上世界舞台，王晨佑改寫全中運12年來紀錄，被全台體壇寄予厚望，但他平常心以待，「原本覺得這次可以拿到7300分，一舉達到世青標準。」當外界讚嘆他打破全中運紀錄時，王晨佑跟教練將目標訂得很高、很遠，「想拚給世界看。」

楊清隆說，晨佑今年在鉛球、鐵餅及1500公尺賽事表現失常，成績甚至比平時差，「不然分數不只這樣，我覺得可以更好！」他說，晨佑是一個願意自己幫助自己的選手，面對困境願意突破，兩人都認為7198總成績，「尚可接受，但仍需努力。」

18歲、182公分的王晨佑就讀永仁國中部才正式接受楊清隆培訓，在教練眼中屬於「半天才」型選手，因天賦佳、身材條件好、聰明加上認真，每天花4、5個小時練習，循序漸進終於得到夢寐以求的佳績。

王晨佑高一即立定目標打破全中運7001分紀錄，他笑說，這次刷新紀錄其實遲到了。去年對他而言是低潮的1年，面對原本擅長的撐竿跳，突然莫名畏懼，「看到撐竿跳墊子就怕，覺得很危險。」加上去年全國運動會賽前20天受傷，最後只拿到第6，信心受挫，今年捲土重來，心理變更強韌，果真達到理想成績。

他說，當初苦於無法克服撐竿跳的障礙而卡關，最後轉換環境，跑到草屯接受教練許弘恩指導，因當地設備很好，讓他感到安全，不斷練習後，終於重拾信心，本屆全中運撐竿跳成績4公尺30，更刷新個人最佳成績。

楊清隆表示，原本希望晨佑一舉達到世青標準7300分，可惜未如願，接下來目標是7500分，6月將前往日本岐阜參加亞青賽，屆時希望能再拿出最佳實力，讓台灣10項全能運動有機會躍上國際。

(中國時報)

諸葛四郎教你說客語 明清藝品遭竊 英博物館閉館盤點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。