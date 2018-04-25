明清藝品遭竊 英博物館閉館盤點

2018年04月25日 04:12 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

英國巴斯東亞藝術博物館失竊的明代玉猴。（取自東亞藝術博物館）

英國巴斯的東亞藝術博物館，當地時間17日凌晨被4名蒙面竊賊破窗而入，搶走了一批中國明清時期的玉器、瓷器、黃金製品，初步統計有一只明朝初期的抱桃造型玉猴、清朝的玉鴛鴦荷花、清朝的紫檀鑲花錦盒等。此案迫使該館將閉館進行盤點整理至5月5日。

位於巴斯的東亞藝術博物館是英國唯一專門收藏東亞及東南亞藝術的博物館，館內約有2000件永久珍藏品源於中國，所藏的中國竹刻及木刻藝術品，堪稱整個歐洲同類藏品中的精華。

此前的2012年，英國研究中國文化歷史悠久的杜倫大學，校內東方博物館也也曾被盜走一只碧玉雲龍紋洗和一件德化瓷雕，價值近200萬英鎊；劍橋費茲威廉博物館，也在同年丟失18件中國文物，價值達1500萬英鎊。

BBC報導，據英國警方表示，這樣的文物竊案，最終失竊物往往是流向大陸的拍賣市場，且價格可能是原本估價的3倍。為了禁止被盜文物在大陸流通，大陸國家文物區近日正式發布「外國被盜文物數據庫」，而文物局亦在官方微博發布中國政法大學國際法學院副院長霍政欣的《追索海外文物絕不能再讓「親者痛」》一文，以疑似為圓明園流失文物虎鎣由英國坎特伯雷拍賣行以41萬英鎊為例，儘管追索海外文物於法無據，但仍呼籲大陸的機構與個人應拒絕非法文物參加商業拍賣。

中國人民大學法學院教授、文化遺產法研究所所長王雲霞便指出，目前雖然透過外交途徑讓文物返還的成功率甚小，但不參與商業回購，「在一定程度上可以遏止國際藝術品市場對大陸流失文物的炒作，有助於返還。」

(中國時報)