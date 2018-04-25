台灣發展方向 朱雲鵬籲企業帶頭

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中國時報
／台北報導

聚集了台灣新世代青年企業家與大陸青年企業家協會會員十餘人的「兩岸青年峰會」，24日在台邀請到前行政院政務委員，現任台北醫學大學經濟學講座教授的朱雲鵬專題講座，他期許台灣走出「發展導向的企業團體」新方向，以取代過去發展導向政府的角色，令兩岸交往更為踏實。

「兩岸青年峰會」由台灣新世代青年智庫、中國青年企業家協會共同主辦，台灣新世代青年智庫創辦人施明豪表示，繼2年前雙方達成加強密切交流的協議後，首次聚集兩岸青年企業家互動，期望未來搭建起交流平台，中國青年企業家協會祕書長許華平也指出，台灣企業的精細化，正是未來兩岸經濟發展上可優勢互補之處。

「既然橋已搭起來，應在交流中得到好的創意火花，若能有項目產生，則更有帶動的效應。」朱雲鵬指出，企業掌握最多的資訊與資源，與台灣曾走過的「發展導向政府」及經濟政策相較，「現在的政治環境已不可能再實施」，企業要取代政府去思考什麼樣的發展對台灣最好，他以甫接任工總掌門的台塑企業總裁王文淵為例，「行政院長賴清德就在台下，聽他直言政府應處理好兩岸關係，且目前的能源政策有問題。」朱雲鵬說。

對於兩岸企業攜手合作的面向，朱雲鵬建議「一定要有醫療健康、老人長照的項目，對台灣和大陸都有急迫性和重要性。」他指出，台灣在長照上已行之有年地發展出多元模式，如三芝的雙連安養中心，「大陸訪客沒中斷過」而新的長照模式如複合養老院、醫院、復健中心的安養中心也推陳出新，「兩岸可合作前景很大」。

許華平也指出，大陸的經濟發展已轉變為高質量發展，台灣如醫美、高端服務業等，對於兩岸經濟合作的下一階段有先行的經驗，期許未來能創造共贏。

(中國時報)

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