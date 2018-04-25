劉家昌批蘇貞昌「沒道義的長輩」

2018年04月25日 04:12 中國時報 許雅淳 專訪

侯友宜是國民黨新北市長參選人。（資料照片）

劉家昌24日接受本報電訪，向來關心台灣政治的他，雖然目前人在江西龍虎山，仍透過電視新聞關注時事，他本身是新北市民，談到新北市長選戰開打，國民黨由侯友宜參選、民進黨則由蘇貞昌出馬，他提及先前綠營人士緊咬侯友宜率隊攻堅雜誌社與鄭南榕自焚一事，不滿綠營一直給侯友宜戴帽子，「他們說侯友宜把『抓人』說成『救人』，侯友宜是這個意思嗎？這是一招既狠毒又卑鄙，加罪於人，讓人家百口難辯。」

劉家昌表示，受難者家屬失去親人，說任何話，當然可以理解，但蘇貞昌經歷過那個年代，還做過侯友宜的長官，「為了個選舉顛倒是非，法官判了刑，獄警把他送到了監牢，能全怪獄警嗎？」

和侯友宜沒交情

事實上，劉家昌不認識侯友宜，僅在報導上得知，侯從事員警工作，經歷了幾任總統，包括蘇貞昌做行政院長，「侯友宜一路奉公執法，做到警政署長到頂了，不是好員警能做到嗎？為了選舉，被斷章取義，戴帽子」，因此他決定出面說些公道話。

對於蘇貞昌參選新北市市長，他直批：「不要為了選舉不惜消費民進黨唯一的偉人，太膚淺了！再說蘇貞昌是個長者，要提攜培育後代年輕人，讓自己子弟吳秉叡參選，跑了一大圈，最後見有利可圖，厚著臉皮自己上了，這樣沒有道義的長輩，怎麼面對年輕子弟兵？」

自己絕不會從政

而他稱讚台灣人民進步了，呼籲大家不要再接受這種卑鄙抹黑、骯髒的選舉，「社會要有人出來說話，我們會選個正面的，奉公守法做事的人來治理我們的家園。」他希望所言能發揮影響力，在政壇上不要再有邪門歪道的手段，他也將會返台投票，並強調「就是不投給蘇貞昌！ 」至於自己是有意出來參選？他則說：「不可能，絕不從政，一個有人格的人絕不參政。」

被問及陳菊日前接任總統府祕書長一事，他表示「菊姊是我很尊敬的人」，如果因蔡英文的無能，需要去幫她的話，這對人民是有利的，他會全力支持；不過如果陳菊只是為了要扶蘇貞昌上轎，他說：「我會用所有力量跟業界人脈，來阻止他（蘇貞昌）選上。」他表示，屆時將致電給身邊朋友、發動演藝圈好友及粉絲，相信一定會有些影響力。

(中國時報)