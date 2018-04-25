2018年04月25日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

平鑫濤前妻林婉珍月底即將出版的新書《往事浮光》內容23日首度曝光，書中揭露瓊瑤當年如何逐步介入她與平鑫濤的婚姻，瓊瑤也在沉默一天後，24日在臉書以「岳飛為秦檜謊言所害，忠臣居然送命」這段文字，以及一段和尚師徒視頻「葉子與樹為何分開」的對話，意有所指反擊林婉珍的10大指控。

瓊瑤臉書發文先是悼念22日晚上病逝的導演好友劉立立，「前晚睡不著，三更便醒，一直挨到天亮起床，知道劉姐走了，這一天並不安寧，思念劉姐，也想到一些『前人種樹後人乘涼』的問題，不勝感慨。」接著她話鋒一轉：「岳飛為秦檜謊言所害，忠臣居然送命。岳飛是宋朝名將，卻也有極好的文采。我在這兒錄下他的一闕詞，正是我的心情寫照。至於下面的視頻，我命名為『問世間情為何物？』有深深哲理，細看！細思！」

分手對錯沒意義

瓊瑤隨文附上岳飛的《小重山》：「昨夜寒蛩不住鳴，驚回千里夢，已三更。起來獨自繞階行，人悄悄，窗外月朧明。白首為功名，舊山松竹老，阻歸程。欲將心事付瑤琴，知音少，弦斷有誰聽？」還附註說明「p.s：第三行寫的是鑫濤」（指「白首為功名，舊山松竹老，阻歸程」）。

至於瓊瑤分享的《問世間情為何物？》視頻中，老和尚和小和尚師徒討論葉子與樹為何分開，徒弟問師父「葉子離開樹，是樹對它不好嗎？」、「是風搶走了它？」師父的答案都「不是」，師父說：「分開只因為，它們不再合適啦」、「分手就是分手，錯對…沒有意義」、「與其耗盡對方養分一同枯萎，不如坦然聚散各自相安，一切的一切都要看緣份哪」等對話，就是她經過一天的沉澱，對林婉珍指控的雲淡風輕回應。

(中國時報)