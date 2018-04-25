李懿回澎湖悲外婆忘了她

2018年04月25日 04:12 中國時報 報導林彥君

李懿在婚紗秀上表示，小時候常在澎湖釣小管。

陳思璇、李懿和張雁名出席「澎湖YES，I DO」婚紗秀發表會，43歲的陳思璇擔任主秀，她穿著長尾白紗拖尾禮服，在伸展台上旋轉，長裙襬飄起讓現場觀眾驚呼連連，她不記得這次是第幾次披上婚紗，也擔心會不會因此嫁不出去。

陳思璇透露感情已空窗4年，身邊有追求者但都不來電，她自認對感情理性，希望另一半講話投緣，曾有人跟她說「妳工作很輕鬆，走幾步路就有錢」讓她聽了很無奈。她希望婚禮能辦在海島，不喜歡繁文縟節，「婚禮簡單隆重，會場能看到海景，和朋友相聚就很開心。」

陳思璇贈衣後輩

李懿的外婆家在澎湖，她在主持前先回外婆家找87歲的阿嬤，但是阿嬤已經不認得她，讓她難過落淚，「阿嬤問我『你是誰』，我陪她聊天聊了一個小時，要走前阿嬤又問我『你是誰』。」她每次到澎湖都在忙工作，和澎湖的家人只有短暫相聚。

她看到陳思璇一到澎湖就開始逛街，認為陳思璇遺傳到媽媽的購物欲，她透露日前打電話問陳要幾罐干貝醬，陳當時回只要1罐，但聽到電話傳來陳媽媽大喊：「什麼1罐！3罐，大中小辣都要買。」最後要她代購6罐。

她說曾經送陳思璇進家門，回程就提了兩大袋陳思璇穿不到的衣服返家，「璇姊衣服很神奇，各個尺寸都有，我跟杜詩梅一起挑她的衣服。」陳思璇透露，「現在朋友從國外回台到她家作客，還會自備袋子來搜刮物品，每次都會帶兩、三包回去。」

(中國時報)