李懿回澎湖悲外婆忘了她

陳思璇（左）和張雁名到澎湖出席婚紗秀發表會。

友善列印
中國時報
報導林彥君
李懿在婚紗秀上表示，小時候常在澎湖釣小管。

陳思璇、李懿和張雁名出席「澎湖YES，I DO」婚紗秀發表會，43歲的陳思璇擔任主秀，她穿著長尾白紗拖尾禮服，在伸展台上旋轉，長裙襬飄起讓現場觀眾驚呼連連，她不記得這次是第幾次披上婚紗，也擔心會不會因此嫁不出去。

陳思璇透露感情已空窗4年，身邊有追求者但都不來電，她自認對感情理性，希望另一半講話投緣，曾有人跟她說「妳工作很輕鬆，走幾步路就有錢」讓她聽了很無奈。她希望婚禮能辦在海島，不喜歡繁文縟節，「婚禮簡單隆重，會場能看到海景，和朋友相聚就很開心。」

陳思璇贈衣後輩

李懿的外婆家在澎湖，她在主持前先回外婆家找87歲的阿嬤，但是阿嬤已經不認得她，讓她難過落淚，「阿嬤問我『你是誰』，我陪她聊天聊了一個小時，要走前阿嬤又問我『你是誰』。」她每次到澎湖都在忙工作，和澎湖的家人只有短暫相聚。

她看到陳思璇一到澎湖就開始逛街，認為陳思璇遺傳到媽媽的購物欲，她透露日前打電話問陳要幾罐干貝醬，陳當時回只要1罐，但聽到電話傳來陳媽媽大喊：「什麼1罐！3罐，大中小辣都要買。」最後要她代購6罐。

她說曾經送陳思璇進家門，回程就提了兩大袋陳思璇穿不到的衣服返家，「璇姊衣服很神奇，各個尺寸都有，我跟杜詩梅一起挑她的衣服。」陳思璇透露，「現在朋友從國外回台到她家作客，還會自備袋子來搜刮物品，每次都會帶兩、三包回去。」

(中國時報)

田馥甄懶討好人率性做自己 623 金曲獎將至J.Sheon盼入圍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。