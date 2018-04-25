2018年04月25日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

童星出道的吳兆絃以「大小姐」團體走紅，今年17歲的她最近重出江湖，參與公視戲劇《你的孩子不是你的孩子－必須過動》單元，飾演葉全真的女兒。不同於小時候身形圓滾滾可愛模樣，現在就讀高二的吳兆絃，已出落成超正的青春少女，經紀人笑說，以前提醒她要多跑步、跳高才會長高變瘦，但小女生總是聽不進去，現在長大愛美了便會主動健身、運動，還常會說：「我一天沒運動就渾身不舒服！」

「大小姐」2009年出道，當時吳兆絃和藍愛子各只有8和6歲，後來兆絃上了國中後，經紀公司及父母都覺得應該讓她們回歸學生生活，這幾年便鮮少正式曝光。讀國三的愛子近來準備學測，在台中念高二的兆絃，這次參與戲劇演出後，也找回對表演的企圖心與熱情，之後更打算到台北念大學。

吳兆絃劇中飾演模範母親葉全真的女兒若娃，有許多掙扎的內心戲，頗具挑戰。她表示，第一天拍攝一場重要內心戲時，同個鏡頭竟重拍了十幾次，被導演陳慧翎拉到一旁訓斥「上了這麼多次表演課，不要浪費大家時間」，她眼淚馬上就掉下來。後來遇到哭戲哭不出來，導演只要拉她到一旁還不用說話，她馬上飆淚。

她笑說：「能哭得好，全是導演逼的！很感謝導演給我這次演出機會。」

角色壓抑不同本性

吳兆絃說，若娃的個性壓抑、順從，但其實自己是有不滿會直接跟媽媽反應的個性，這點很不一樣，因此在揣摩角色時較難體會因母親要求成績，而達不到的內疚感與壓力，這是她在成長過程中沒經歷過的。

(中國時報)