史卡莉曬愛鬥豔紅女巫

伊莉莎白歐森因女巫一角，人氣水漲船高。（法新社）

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中國時報
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史卡莉喬韓森（左）與男友科林約斯特，首度甜蜜合體亮相。（美聯社）

超級英雄電影《復仇者聯盟：無限之戰》今（25日）起在多國上映，片中數十位英雄連日來在世界各地進行宣傳，23日回到洛杉磯進行全球首映。片中兩位女英雄「黑寡婦」史卡莉喬韓森（Scarlett Johansson）及「紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），以黑色及銀色低胸禮服裝示人，在紫地毯上鬥豔，成為全場矚目焦點。

史卡莉首次帶演員男友科林約斯特（Colin Jost）亮相，她大方表示感覺很不賴：「即將看到這部電影讓我很興奮，我也還沒看過。我很想跟科林分享這分開心。」

美國隊長更灰暗

電影最有趣的莫過於許多角色呈現不同以往的新面貌，扮演史上最強反派薩諾斯的喬許布洛林（Josh Brolin）說：「薩諾斯是個不達目的絕不停止的人，觀眾一開始或許會因為他確實有顆心而產生同情，但卻也會發現，他是史上最可怕的惡棍！」

至於在《美國隊長3：英雄內戰》後遭到放逐的美國隊長，比任何時候更封閉自我，扮演美國隊長的克里斯伊凡（Chris Evans）解釋：「隨著對這個世界有更多認識，隊長對這個世界有更多失望，這也是為什麼他選擇和黑寡婦並肩作戰，因為她看到比他更多的東西。大家會看到比以往更灰暗且完全不同的隊長！」電影今起在台上映。

(中國時報)

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