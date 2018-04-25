2018年04月25日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

Surf衝浪系列形象大片片段。（TOD’S提供）

TOD’S於微風廣場開出Surf衝浪系列快閃店，並以彩色衝浪板及波光粼粼的地面裝置，營造濃濃夏日氣息。（TOD’S提供）

TOD’S塗鴉式Logo男士草編鞋，2萬500元。（TOD’S提供）

TOD’S塗鴉式Logo豆豆女鞋，2萬3100元。（TOD’S提供）

TOD’S塗鴉式Logo豆豆男鞋，2萬3100元。（TOD’S提供）

名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）於春夏形象廣告中選穿丹寧Double T豆豆女鞋，詮釋愜意生活情調。（取材自TOD’S官網）

身為卡達珊家族一員，名模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）海岸度假已是她生活中的一部分，尤其在社群軟體發布的泳裝美照，經常獲得破百萬的按讚數。義大利精品TOD'S為了將這樣的悠閒風格融入2018春夏系列中，邀請坎達爾換上品牌丹寧Double T豆豆女鞋入鏡形象廣告，演繹愜意生活情調。

拼貼撞色 豆豆鞋鬧繽紛

因應夏日來臨，TOD’S為台灣消費者於即日起至5月中止，在台北微風廣場開出Surf衝浪系列限定快閃店，運用空運來台的波光地面及多彩衝浪板等裝置，營造繽紛亮眼的濃濃夏日氣息。燈箱內的衝浪系列專屬大片，特選將場景移師美國加州馬里布，以沙灘風情為靈感，讓模特換上泳褲、比基尼搭配TOD’S多彩豆豆鞋，呈現歡愉的海灘情境。

而Surf衝浪系列男女鞋款，則大膽採用塗鴉手法詮釋品牌Logo字樣，透過皮革、潛水服機能布料等異材質拼貼與撞色設計，為經典豆豆鞋款注入年輕活力。此外，系列中還融入貼合季節感的丹寧、草編等元素，傳遞不修邊幅的慵懶精神，鞋款另可刻意搭配成對的小心機，令喜愛逐浪的男女們，盡情享受無拘無束的時尚熱潮。

(中國時報)